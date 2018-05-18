В Кыргызстане за четыре месяца выявили 284 факта экстремизма. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.

По его словам, возбудили 159 уголовных дел.

«За четыре месяца 2018 года служба по противодействию экстремизму и незаконной миграции выявила 6 тысяч 541 человека, совершившего преступления. Из этого числа к уголовной ответственности привлекли 4 тысячи 470 человек, в их числе 865 женщин. Факты проявления экстремизма увеличились», — заявил Курсан Асанов.