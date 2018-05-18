Хвостохранилища в Кара-Балте. До конца 2018 года решат, что с ними делать

«До конца 2018 года будет определен правовой статус хвостохранилищ в Кара-Балте и принято решение о их рекультивации», — сообщил ИА «24.kg» директор Агентства по обращению с хвостохранилищами при МЧС Дамир Кушбаков.

По его словам, в стратегическом мастер-плане по рекультивации площадок уранового наследия в Центральной Азии присутствуют и объекты Кара-Балтинского горнорудного комбината, но пока их статус не определен. Потребуется время, чтобы их изучить и принять решение.

«У этого объекта есть хозяин. Кара-Балтинский горнорудный комбинат считается действующим предприятием. Когда объект не эксплуатируется, нет хозяина, он заброшен, на него в первую очередь обращают внимание. В ближайшее время этот вопрос будет решен», — прокомментировал ситуацию Дамир Кушбаков.

Напомним, что на территории Кыргызстана расположены 92 объекта с токсичными и радиоактивными отходами уранового производства.

Хвостохранилища в Кара-Балте являются собственностью КГРК, но установки по переработке больше не работают. Хвостохранилища взяты в аренду у правительства Кыргызстана. При этом урановый могильник в Кара-Балте относится к пятерке самых крупных в республике.