Бишкекчане, успокоитесь! Отнимать частную собственность власти города не будут

Отнимать частную собственность городские власти не будут. Об этом заявил на встрече с жителями Первомайского района мэр столицы Албек Ибраимов.

Бишкекчане спросили у градоначальника про законопроект, инициированный Министерством юстиции, согласно которому снимается запрет на изъятие частной собственности в пользу государства, и план детальной планировки.

«Данный проект закона снят с повестки дня. Возможно, он где-то сохранился на сайтах. Но никто не претендует на частную собственность. Для этого нет ни закона, ни желания», — заверил горожан Албек Ибраимов.

Он отметил, что при строительстве дорог под снос и ликвидацию попало 47 объектов. С владельцами 46 пришли к договоренности, и мэрия выплатила компенсацию. Еще по одному есть решение суда, которым удолетворены обе стороны.