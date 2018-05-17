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Общество

Адвокаты Омурбека Текебаева оспаривают арест на заработную плату

Адвокаты экс-депутата парламента Омурбека Текебаева Таалайгуль Токтакунова и Канатбек Азиз оспаривают арест на заработную плату. Об этом ИА «24.kg» сообщил Канатбек Азиз.

Он недоумевает, как можно выплачивать исковые требования о защите чести и достоинства экс-президента Алмазбека Атамбаева, если арестовано жалованье, а другого дохода нет.

«Поэтому мы требуем, чтобы арест с наших счетов в банке сняли. Тогда мы сможем оплачивать иск», - сказал Канатбек Азиз. 

Генпрокурор просил признать сведения, озвученные на пресс-конференции юристами Омурбека Текебаева, не соответствующими действительности. Суд удовлетворил иск и взыскал с ответчиков 10 миллионов сомов. На имущество и зарплату ответчиков наложен арест. Обоим запрещен выезд из страны. 30 ноября Верховный суд оставил в силе решения нижестоящих инстанций.
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