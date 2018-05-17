Дети держат орозо. Министерство образования повлиять на ситуацию не может

Во многих школах старшеклассники держат орозо. Об этом сообщают читатели и интересуются, знает ли об этом Министерство образования и науки Кыргызстана.

Ученики могут держать орозо, это добровольное дело. Повлиять в этом вопросе Министерство образования не может, сказала ИА «24.kg» ведущий специалист управления дошкольного, школьного и внешкольного образования профильного ведомства Кылым Сыдыкназарова.

«Если родители, семья религиозны, то дети, возможно, держат орозо. Но классный руководитель может даже не знать об этом. В школе ученики находятся всего лишь шесть часов. Но если ребенок, который держит пост, почувствует себя плохо, полную ответственность за это несет родитель», - отметила Кылым Сыдыкназарова.

Специалист отметила, что министерство проводит разъяснительную работу с родителями о том, что ребенок не должен быть голодным, детскому организму необходим режим питания. Потому что некоторые дети могут не усваивать уроки, а есть еще физкультура, где ученики должны бегать и прыгать.

«Мы не можем запретить держать пост, главное, чтобы это решение не навредило здоровью ребенка», - заключила она.