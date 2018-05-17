Экс-председатель Совета по отбору судей объяснил ситуацию с захватом земли

Экс-председатель Совета по отбору судей Шамарал Майчиев объяснил ситуацию с захватом земли.

По его словам, он снес старый забор, но территорию соседей не захватывал, тем более на муниципальной земле.

«С северной стороны вместо забора будут ворота. Мои хозяйственные помещения находятся там. Без изменения границ. К воротам будет сделан бетонированный подъезд. Строительство не выходит за пределы границ моего участка. Установка ворот вместо забора не меняет границы территории», — рассказал Шамарал Майчиев.

Экс-глава Совета по отбору судей считает, что никаких законов не нарушал.