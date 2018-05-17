Из Бишкека в Ташкент. 70-летний кыргызстанец совершит велопробег «Дружба»

Более трех тысяч километров проедет на велосипеде 70-летний кыргызстанец, ветеран труда и спорта Мамыт Таштанов. Об этом сообщают в Департаменте туризма при Министерстве культуры, информации и туризма КР.

Стартовать спортсмен намерен с отметки нулевого километра в Бишкеке и финишировать на такой же отметке в Ташкенте у здания главного почтампа.

«Мамыт Таштанов — житель села Дароот-Коргон Чон-Алайского района Ошской области. Он обратился с письмом в наше министерство, в котором сообщил о своей идее велотура и просил оказать ему помощь в организации. Мы помогли ему отработать маршрут, а также направили письмо по дипканалам в Узбекистан с просьбой окакзать содействие путешественнику», — отметил специалист отдела стратегического развития туризма Санжар Боркеев.

По его словам, в маршруте запланировано несколько крупных остановок. Маршрут пройдет по городам Бишкек — Ош — Андижан — Коканд — Бухара — Самарканд — Джизак — Ташкент. По дороге Мамыт Таштанов заедет в село Манас, где проживают кыргызы. Обратно путешественник планирует напрямую поехать в Бишкек.

«Велопробег продлится примерно 50-60 дней. Общая протяженность пути составит 3113 километров: из Бишкека в Ташкент — 2303 километра и обратно — 810 километров», — сообщил он.

Санжар Боркеев рассказал, что в своем письме спортсмен отметил, что в последнее время между республиками налаживается сотрудничество в разных сферах, и в священный месяц Рамазан он решил совершить это путешествие как хадж.