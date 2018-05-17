Ботинок посетителя заповедника в Ботсване понравился леопарду

Посетитель заповедника в Ботсване едва не стал жертвой нападения леопарда. Об инциденте сообщило издание Daily Mail.

На видео, снятом на севере страны в национальном парке Дельта Окаванго, леопард с интересом изучает ботинок туриста, сидящего в открытом сафари-джипе. Животное осматривает и обнюхивает его, царапает ногу и пытается укусить обувь.

Мужчина утверждает, что не был испуган поведением хищника, так как гид объяснил ему, что животное поело: за несколько метров от остановки они видели растерзанную импалу. «Гид сказал мне не двигаться, я и не двигался. Мне не было страшно, а леопард казался большой домашней кошкой», — признался турист.