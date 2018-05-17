Фантастика! Немецким ученым удалось остановить свет на минуту

Немецкие ученые смогли задержать свет на рекордно долгое время — оно составляет одну минуту, сообщило издание New Scientist. Свет, движущийся с нормальной скоростью, за это время покрыл бы восемнадцать миллионов километров.

«Одна минута невероятно длинная, это реальная веха», — сказал Томас Краусс из Университета Сент-Эндрюса в Великобритании.

Свет в вакууме проходит со скоростью около трехсот миллионов метров в секунду. В 1999 году физикам удалось замедлить свет до семнадцати метров в секунду, а два года спустя он был полностью остановлен впервые, но только на долю секунды. Недавно им удалось остановить свет на шестнадцать секунд. На этом фоне минута, на которую задержали свет ученые из Дармштадтского университета, является большим достижением.

Для достижения этой цели ученые направили пучок лазерного излучения в непрозрачный кристалл. Под воздействием лазера квантовое состояние кристалла изменилось, что стало прозрачным для узкого диапазона света. Соответствующий луч света посылался с помощью второго лазера, а затем первый лазер был выключен, захватив свет другого в центре кристалла, когда он вернулся в свое первоначальное непрозрачное состояние.

Ученые говорят, что свет может быть захвачен еще дольше, если использовать другие кристаллы. Эта технология будет полезна при развитии квантовой междугородной связи.