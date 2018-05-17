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Общество

Наконец-то. Twitter будет скрывать сообщения троллей

Twitter начнет скрывать сообщения троллей. С помощью нововведения посты провокационного содержания, которые вызывают негативную реакцию у пользователей Twitter, будут автоматически скрываться.

Сервис микроблогов Twitter планирует внедрить в своей работе новые алгоритмы, которые помогут скрывать провокационные сообщения и способствовать пресечению троллинга.

Как отмечено в блоге компании, «поведение некоторых троллей можно назвать забавным или юмористическим, однако мы говорим о поведении, которое принижает публичное общение в Twitter».

Теперь для борьбы с такими пользователями начнут применять специальные проверки и машинное обучение. Алгоритмы популярной соцсети будут реагировать на так называемые поведенческие сигналы.
Таким образом, на основе массива данных провокационные сообщения будут исчезать еще до того, как их увидят другие пользователи соцсети.

Уточняется, что для идентификации тролля и троллинга будет проверяться, подтвержден ли пользователем адрес электронной почты. А также связана ли его учетная запись с людьми, нарушающими правила соцсети.
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