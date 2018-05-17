Отходы на шахтах Майлуу-Суу представляют реальный риск для человека и экологии

«Чтобы решить проблемы уранового наследия Майлуу-Суу, нужно принять долгосрочные превентивные меры и перенести хвостохранилища и отвалы», — заявила журналистам депутат Европарламента Мишель Ривази.

По ее словам, если сейчас ничего не делать, то, когда в ближайшие годы произойдет природный катаклизм, все вредные вещества смоются в Ферганскую долину. Можно принять краткосрочные меры, которые уже были по ограждению хвостохранилищ в Майлуу-Суу, их укреплению. Но проблема в том, что через какое-то время эти меры нужно применять снова, чтобы содержать хвостохранилища и отвалы в надлежащем состоянии.

«Нужны долгосрочные меры, чтобы перенести хвостохранилища и отвалы, очистить эту зону и информировать население. Кроме того, сейчас нужно обратиться к российской корпорации «Росатом» с тем, чтобы они представили точные карты бывших шахт, которые эксплуатировались в Майлуу-Суу. Это было бы хорошим доказательством открытости России к решению проблем уранового наследия Центральной Азии», — подчеркнула Мишель Ривази.

«Шахты в Майлуу-Суу были заброшены, оставив радиоактивные токсические и химические отходы. Вот эти отходы и представляют реальный риск для человеческого здоровья и окружающей среды», — заключила она.