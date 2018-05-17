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Общество

Как развивать горнодобывающую отрасль, советуют ветераны-горняки

Переработать закон о недрах, создать отдельную структуру, управляющую отраслью, добиться интеграции науки и производства, а также решить кадровый вопрос. Такие меры приведут к развитию горнодобывающей отрасли, считает глава Ассоциации горнопромышленников и геологов Орозбек Дуйшеев.

«В отрасли есть положительные сдвиги. В прошлом году начали разрабатывать стратегию развития страны до 2040 года, и мы направили свои предложения. Но пока ответа нет», – сказал он.

Орозбек Дуйшеев напомнил, что горная промышленность – сложнейшее хозяйство и во всем мире существует порядок, по которому руководит ею специалист.

«Если горный инженер не проработал пять лет на производстве, его не допустят до руководства. А у нас не уделяется этому вопросу внимания. С переходом на суверенное правление руководить отраслью поручали неграмотным специалистам, иностранцам. До сих пор из-за этого происходят большие споры», – сказал Орозбек Дуйшеев.
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