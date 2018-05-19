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Общество

Молодежный сленг. Что за язык такой?

Молодежь всегда отличалась тем, что придумывала свой язык, мало понятный взрослым. Это позволяло молодым людям чувствовать себя на гребне волны, казаться себе особенными и современными.

Жизнь действительно стремительно меняется, появляется масса новых понятий, предметов, явлений... И они находят свое отражение в словаре. Сейчас уже никто не говорит «хиппово», да и знаменитое словечко «клево» постепенно уходит в прошлое. Эти слова выглядят архаично. Возможно, нашим читателям доводилось встречать в Сети или в разговорной речи некоторые слова из современного молодежного сленга, но они не всегда понимали их значение. Попробуем разобраться.

Хайп — означает шумиху, ажиотаж, популярность и (в некоторых случаях) актуальность. Например, выражение «хайповый шмот» означает модную одежду.

Фейк — что-то ненастоящее, поддельное, фальшивое. Фейковой может быть как одежда, так и человек, и страница в социальных сетях, и новость.

Хейтер\хейтерок — ненавистник, завистник.

Хикка\хиккан — это человек социально изолированный, замкнутый и нелюдимый. Происходит от японского слова хиккикомори. В некоторых случаях хиккикомори годами могут не выходить из дома. Но сейчас «хикками» называет себя любой, зачастую не имея на это оснований, ведь хиккикомори — это все-таки расстройство личности.

из Интернета
Фото из Интернета. Типичный японский хиккикомори

Гик — странный человек, чрезвычайно увлеченный чем-то. Предметом его увлечения могут быть видеоигры, аниме, комиксы, настольные игры, да даже выращивание растений. Другое значение положительное. Гиками себя зачастую называют люди, продвинутые в компьютерных технологиях: программисты, геймдевелоперы, пользователи unix-систем.

Мем — единица культурной информации. Слово, введенное в обиход ученым Ричардом Докинзом. По сути, является информационным вирусом и распространяется похожим образом. В контексте Интернета мем — это «завирусившаяся» картинка, видео, песня. Интернет пестрит мемами, как забавными, так и откровенно тупыми. Мемы имеют свойство терять актуальность так же быстро, как их обретают.

Тян — что-то вроде уменьшительно-ласкательного суффикса в японском языке, но сейчас так называют просто миловидных девушек.

Кун — парень. Также может иметь значение молодого человека, с которым дружит девушка. Сейчас нередко можно услышать: «Мой кун сводил меня в кино».

Трэп — музыкальны жанр, смесь хип-хопа и электронной музыки, актуальность которого сходит на нет, а вот построение композиции в современных музыкальных жанрах впитало в себя многие фишки трэп-музыки. Например, бас из драм-машины Roland-808 и «цикающие» хайхеты с изменяющейся скоростью.

Форсить — продвигать, впаривать, рекламировать.

Эщкере — крайне приставучее слово, означающее «Let’s get it» (давайте замутим). Слово приобрело популярность благодаря рэперам Lil Pump и Face.

Лук — внешний вид, весь образ целиком, включая одежду, прическу, аксессуары и прочие мелочи.

из Интернета
Фото из Интернета

Зашквар — что-то позорное, недостойное, синоним слова позор. Например: «Слушать попсу — зашквар».

Флоу — слово из сленга рэперов, означающее читку, а также ее скорость. Определяет скиллз (навыки) рэпера.

Байтить — заимствовать, плагиатить, воровать идеи, стиль, подачу, флоу, образ, музыку.

И это далеко не полный список неологизмов. Молодежный сленг очень динамичен и похож на живой организм. Старые слова порой очень быстро забываются, а на смену им приходят новые. Долго ли они проживут? Время покажет.
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