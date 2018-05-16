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Общество

В Московском зоопарке разбудили летучих мышей после зимовки в холодильнике

Фото пресс-службы Московского зоопарка. Летучие мыши зимовали в специальном холодильнике.

Сотрудники Московского зоопарка разбудили перезимовавших в холодильниках летучих мышей, чтобы выпустить их на волю. Информацию об этом подтвердили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе зоосада.

Отмечено, что на этой неделе сотрудники Московского зоопарка разбудили последних из 50 летучих мышей, зимовавших в специальном помещении Центра зимней передержки рукокрылых. С конца апреля животных начали постепенно выводить из спячки и готовить к возвращению на волю.

После того как летучую мышь разбудят, ее переводят в так называемый разлетник, где она может размяться после долгой зимы и восстановить навыки полета. Также перед выпуском мышей откармливают, ведь за зиму они теряют около трети своего веса.

Перед спячкой вес летучих мышей составляет в среднем 18 граммов. На момент пробуждения они весят 11-12 граммов.

«В разлетнике рукокрылые проводят от 2 до 7 дней, в течение которых сотрудники тщательно наблюдают за ними, следят за их аппетитом, физическим состоянием. Затем поздним вечером или в ночное время, максимально комфортное для животных, их выпускают на волю. На данный момент уже около 40 летучих мышей отправились в свободный полет, а последние 10 особей мы планируем выпустить на этой неделе, когда установится теплая погода и не будет осадков», — говорится в сообщении зоопарка.

Летучим мышам, живущим в Москве и Подмосковье, достаточно проблематично найти место для зимовки. Они нередко залетают в жилые помещения и подвергают себя опасности. Для того чтобы помочь мышам пережить зиму, год назад в Московском зоопарке и был создан Центр зимней передержки рукокрылых.
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