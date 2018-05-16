17 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00-17.00 — 5-й микрорайон, № 41;

9.00-18.00 — проспект Жибек Жолу (пересечение с улицей Лермонтова), улицы БЧК (пересечение с Веселой), Чолпон-Атинская, Исакеева, Саадаева, Манаса, Можайского, Боталиева, М.Ганди, Фере, переулки Витебский, Береславский, Пензенский, микрорайон «Джал», № 38;

Саадаева, Манаса, Можайского, Боталиева, М.Ганди, Фере, переулки Витебский, Береславский, Пензенский, микрорайон «Джал», № 38; 9.30-14.00 — жилмассивы «Аска-Таш» (улицы Кедейкан, Жайылма, Месароша), «Колмо» (улицы Мидина, Жаштык, Достук, Жанылык, Курулуш);

9.30-16.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кок-Жайык, Молдокул);

9.30-17.00 — жилмассив «Керамический»;

9.30-18.00 — проспекты Жибек Жолу, Ч.Айтматова, № 135, «Парк здоровья», район старого аэропорта, улицы Океева, Куренкеева, Уметалиева, Кудрука, Атбашинская, Журнальная.

В Чуйской области:

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Космонавтов, №№ 1-4, Кожомбердиева, №№ 19-31, Мира, №№ 2-10, Жайыл Баатыра, Почтовая);

9.00-17.00 — села Мраморное, Горная Маевка (улица Школьная), Виноградное (улицы Чуйская, Спортивная), Ленинское (улицы Мостовая, Речная, Новая), Лебединовка (проспект Ленина, улицы Лермонтова, Комсомольская, Мичурина), Новопавловка (улицы Заводская, Крупской, Гагарина, Строительная, Степная, Токтогула, Мира, Гоголя, Ала-Арчинская, Северная, Школьная, жилмассив «Поле чудес»), Сокулук (улицы Токтогула, Калинина), город Кант (3-й микрорайон, улицы Ворошилова, Сакибаева, Кирова, Зеленная, Гагарина, Куренкеева, Токтогула, Тулебердиева, Дачная, Победа, Красноармейская, Дорожная, Безымянная, Октябрьская, Дачная, Матросова);

10.30-17.00 — села Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Новая, Сурабалды, Крупской, Молдо, Кашка-Суу, Сураналы, Ноорузбая, Кайназаровой, Шопокова), Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Береговая, Токтогула, Гагарина, Четинди).

В Ошской обасти:

9.00-17.00 — сельские управы Гульча, Будалык, Кайрат.

В Баткенской области: