00:59
USD 68.37
EUR 80.92
RUB 1.10
Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 18 мая без осадков. Воздух прогреется до +25 градусов. День увеличился до 14 часов 43 минут.

Перекрытые дороги

  • до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
  • до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
  • до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Московской;
  • до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова;
  • до 15 июня отрезок улицы Айни, от Псковской до Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

  • 9.30-17.00 — улицы Советская, Киевская, Усенбаева, Т.Молдо, Курганская, Куренкеева, Кочкорская, Красная, Люксембург, Тыныбекова, Матыева, бульвар Эркиндик, переулок Тамбовский;
  • 9.00-18.00 — улицы Саадаева, Манаса, Можайского, Боталиева, М.Ганди, Фере, переулки Витебский, Береславский, Пензенский;
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Ала-Тоо» (улицы Улук-Тоо, Белмазар, Макмал, Терек-Сай, Ара-Кол), «Ак-Орго» (улица Алыкулова).

  • в районе, ограниченном улицами Матыева, Абдыкадырова, переулками Барнаульским, Украинским;
  • на улице Кийизбаевой, № 153, 207, 144, 178.

Памятные даты

Международный день музеев в Кыргызстане

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Национальный исторический музей

Ежегодно 18 мая во многих странах отмечается Международный день музеев, который учрежден в 1977 году. Кыргызстан официально присоединился к празднованию этого дня в 2011-м.

Свою историю музейное дело в республике ведет с 1925 года, когда здесь открылся первый музей — Мемориальный дом-музей М.В.Фрунзе. В настоящее время в стране действуют 48 государственных и около 30 ведомственных музеев, которые являются основой сохранения и развития историко-культурного наследия.

В Государственный список памятников истории и культуры Кыргызстана внесено свыше 500 объектов.

Несмотря на небольшое финансирование, музеи республики, собирая и храня памятники материальной и духовной культуры, ведут большую научно-просветительную и образовательно-воспитательную работу.

Люди, которые меняли мир

Умер советский живописец Семен Чуйков

В 1980 году в Москве в возрасте 77 лет скончался известный советский живописец Семен Чуйков. Одна из его самых известных картин — «Дочь советской Киргизии».

Родился народный художник СССР 30 октября 1902 года в Пишпеке.

В 1934 году при активном содействии Чуйкова был организован Союз художников Кыргызстана. В 1935-м открывается первая студия, на основе которой в 1939 году образовано художественное училище, которое сейчас носит имя Чуйкова.

Благодаря ему в республике создана первая картинная галерея, организованы первые выставки кыргызских художников.

Наследие Семена Афанасьевича Чуйкова огромно, его произведения вошли в золотой фонд многих крупнейших музеев мира.

У кого намечается той

Руслан Казакбаев

Родился 18 мая 1967 года в селе Бейшеке Таласской области. Депутат Жогорку Кенеша VI созыва от политической партии «Республика — Ата Журт».

Куда сходить

Культура

  • в «Галерее М» проходит выставка «Вдали от суеты»; Подробнее
  • в Кыргызском государственном доме-музее М.В.Фрунзе продолжается фотодокументальная выставка «Пишпек — Фрунзе — Бишкек»; Подробнее
  • продолжается Фестиваль европейского кино;
  • Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева покажет спектакль «Манасчи»;
  • в ololohaus состоится очередная встреча «Шааркана»;
  • на бульваре Эркиндик пройдет благотворительная ярмарка «От сердца к сердцу!»;
  • во всех музеях столицы пройдет акция «Ночь музеев».

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Дом-музей Чингиза Айтматова

Куда еще стоит отправиться сегодня, читайте в нашей «Афише».

Спорт

  • чемпионат Кыргызстана по шахматам.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

  • Западный зал Жогорку Кенеша, 10.00 — заседание парламентской фракции «Республика — Ата Журт»;
  • Восточный зал Жогорку Кенеша, 10.00 — заседание парламентской фракции «Онугуу-Прогресс»;
  • Овальный зал торага Жогорку Кенеша, 10.30 — заседание парламентской фракции «Кыргызстан»;
  • «Парк-отель», 9.30 — встреча «Сфера труда в Кыргызстане. Принудительный труд — предупреждение и меры действий»;
  • отель «Дамас», 13.00 — четвертое совместное заседание коллегий МЧС Кыргызстана и МВД Казахстана;
  • ПЦ «Кабар», 10.00 — пресс-конференция «МВД КР: итоги оперативно-служебной деятельности за 4 месяца 2018г. Реформы в МВД».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка:
просмотров: 127
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Популярные новости
Календарь Орозо-2018: время начала воздержания и&nbsp;разговения Календарь Орозо-2018: время начала воздержания и разговения
Уволен глава Государственной таможенной службы Кубанычбек Кулматов Уволен глава Государственной таможенной службы Кубанычбек Кулматов
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Мигранты в&nbsp;России начали строить первое кыргызское село Мигранты в России начали строить первое кыргызское село
Бизнес
Торговый центр Beta Stores приносит извинения телеканалу &laquo;Апрель&raquo; Торговый центр Beta Stores приносит извинения телеканалу «Апрель»
Иностранные туристы&nbsp;&mdash; частые клиенты Кызыл-Кийского филиала &laquo;Бакай Банка&raquo; Иностранные туристы — частые клиенты Кызыл-Кийского филиала «Бакай Банка»
Кто&nbsp;он, активный пользователь мобильного Интернета? Кто он, активный пользователь мобильного Интернета?
Пора меняться и&nbsp;менять минуты на&nbsp;ГИГАБАЙТЫ Интернета! Пора меняться и менять минуты на ГИГАБАЙТЫ Интернета!