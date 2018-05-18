Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 18 мая без осадков. Воздух прогреется до +25 градусов. День увеличился до 14 часов 43 минут.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Московской;

до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова;

до 15 июня отрезок улицы Айни, от Псковской до Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

9.30-17.00 — улицы Советская, Киевская, Усенбаева, Т.Молдо, Курганская, Куренкеева, Кочкорская, Красная, Люксембург, Тыныбекова, Матыева, бульвар Эркиндик, переулок Тамбовский;

9.00-18.00 — улицы Саадаева, Манаса, Можайского, Боталиева, М.Ганди, Фере, переулки Витебский, Береславский, Пензенский;

9.30-18.00 — жилмассивы «Ала-Тоо» (улицы Улук-Тоо, Белмазар, Макмал, Терек-Сай, Ара-Кол), «Ак-Орго» (улица Алыкулова).

в районе, ограниченном улицами Матыева, Абдыкадырова, переулками Барнаульским, Украинским;

на улице Кийизбаевой, № 153, 207, 144, 178.

Памятные даты

Международный день музеев в Кыргызстане

Фото ИА «24.kg». Национальный исторический музей

Ежегодно 18 мая во многих странах отмечается Международный день музеев, который учрежден в 1977 году. Кыргызстан официально присоединился к празднованию этого дня в 2011-м.

Свою историю музейное дело в республике ведет с 1925 года, когда здесь открылся первый музей — Мемориальный дом-музей М.В.Фрунзе. В настоящее время в стране действуют 48 государственных и около 30 ведомственных музеев, которые являются основой сохранения и развития историко-культурного наследия.

В Государственный список памятников истории и культуры Кыргызстана внесено свыше 500 объектов.

Несмотря на небольшое финансирование, музеи республики, собирая и храня памятники материальной и духовной культуры, ведут большую научно-просветительную и образовательно-воспитательную работу.

Люди, которые меняли мир

Умер советский живописец Семен Чуйков

В 1980 году в Москве в возрасте 77 лет скончался известный советский живописец Семен Чуйков. Одна из его самых известных картин — «Дочь советской Киргизии».

Родился народный художник СССР 30 октября 1902 года в Пишпеке.

В 1934 году при активном содействии Чуйкова был организован Союз художников Кыргызстана. В 1935-м открывается первая студия, на основе которой в 1939 году образовано художественное училище, которое сейчас носит имя Чуйкова.

Благодаря ему в республике создана первая картинная галерея, организованы первые выставки кыргызских художников.

Наследие Семена Афанасьевича Чуйкова огромно, его произведения вошли в золотой фонд многих крупнейших музеев мира.

У кого намечается той

Руслан Казакбаев

Родился 18 мая 1967 года в селе Бейшеке Таласской области. Депутат Жогорку Кенеша VI созыва от политической партии «Республика — Ата Журт».

Куда сходить

в «Галерее М» проходит выставка «Вдали от суеты » ; Подробнее

; Подробнее в Кыргызском государственном доме-музее М.В.Фрунзе продолжается фотодокументальная выставка «Пишпек — Фрунзе — Бишкек» ; Подробнее

; Подробнее продолжается Фестиваль европейского кино ;

; Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева покажет спектакль «Манасчи» ;

в ololohaus состоится очередная встреча «Шааркана» ;

; на бульваре Эркиндик пройдет благотворительная ярмарка «От сердца к сердцу!» ;

; во всех музеях столицы пройдет акция «Ночь музеев» .

Фото ИА «24.kg». Дом-музей Чингиза Айтматова

Куда еще стоит отправиться сегодня, читайте в нашей «Афише».

Спорт

чемпионат Кыргызстана по шахматам .

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

Западный зал Жогорку Кенеша, 10.00 — заседание парламентской фракции «Республика — Ата Журт»;

Восточный зал Жогорку Кенеша, 10.00 — заседание парламентской фракции «Онугуу-Прогресс»;

Овальный зал торага Жогорку Кенеша, 10.30 — заседание парламентской фракции «Кыргызстан»;

«Парк-отель», 9.30 — встреча «Сфера труда в Кыргызстане. Принудительный труд — предупреждение и меры действий»;

отель «Дамас», 13.00 — четвертое совместное заседание коллегий МЧС Кыргызстана и МВД Казахстана;

ПЦ «Кабар», 10.00 — пресс-конференция «МВД КР: итоги оперативно-служебной деятельности за 4 месяца 2018г. Реформы в МВД».

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