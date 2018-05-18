Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 18 мая без осадков. Воздух прогреется до +25 градусов. День увеличился до 14 часов 43 минут.
Перекрытые дороги
- до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
- до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
- до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Московской;
- до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова;
- до 15 июня отрезок улицы Айни, от Псковской до Ч.Айтматова.
Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-17.00 — улицы Советская, Киевская, Усенбаева, Т.Молдо, Курганская, Куренкеева, Кочкорская, Красная, Люксембург, Тыныбекова, Матыева, бульвар Эркиндик, переулок Тамбовский;
- 9.00-18.00 — улицы Саадаева, Манаса, Можайского, Боталиева, М.Ганди, Фере, переулки Витебский, Береславский, Пензенский;
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Ала-Тоо» (улицы Улук-Тоо, Белмазар, Макмал, Терек-Сай, Ара-Кол), «Ак-Орго» (улица Алыкулова).
- в районе, ограниченном улицами Матыева, Абдыкадырова, переулками Барнаульским, Украинским;
- на улице Кийизбаевой, № 153, 207, 144, 178.
Памятные даты
Международный день музеев в Кыргызстане
Ежегодно 18 мая во многих странах отмечается Международный день музеев, который учрежден в 1977 году. Кыргызстан официально присоединился к празднованию этого дня в 2011-м.
Свою историю музейное дело в республике ведет с 1925 года, когда здесь открылся первый музей — Мемориальный дом-музей М.В.Фрунзе. В настоящее время в стране действуют 48 государственных и около 30 ведомственных музеев, которые являются основой сохранения и развития историко-культурного наследия.
В Государственный список памятников истории и культуры Кыргызстана внесено свыше 500 объектов.
Несмотря на небольшое финансирование, музеи республики, собирая и храня памятники материальной и духовной культуры, ведут большую научно-просветительную и образовательно-воспитательную работу.
Люди, которые меняли мир
Умер советский живописец Семен Чуйков
В 1980 году в Москве в возрасте 77 лет скончался известный советский живописец Семен Чуйков. Одна из его самых известных картин — «Дочь советской Киргизии».
Родился народный художник СССР 30 октября 1902 года в Пишпеке.
В 1934 году при активном содействии Чуйкова был организован Союз художников Кыргызстана. В 1935-м открывается первая студия, на основе которой в 1939 году образовано художественное училище, которое сейчас носит имя Чуйкова.
Благодаря ему в республике создана первая картинная галерея, организованы первые выставки кыргызских художников.
Наследие Семена Афанасьевича Чуйкова огромно, его произведения вошли в золотой фонд многих крупнейших музеев мира.
У кого намечается той
Руслан Казакбаев
Родился 18 мая 1967 года в селе Бейшеке Таласской области. Депутат Жогорку Кенеша VI созыва от политической партии «Республика — Ата Журт».
Куда сходитьКультура
- в «Галерее М» проходит выставка «Вдали от суеты»; Подробнее
- в Кыргызском государственном доме-музее М.В.Фрунзе продолжается фотодокументальная выставка «Пишпек — Фрунзе — Бишкек»; Подробнее
- продолжается Фестиваль европейского кино;
- Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева покажет спектакль «Манасчи»;
- в ololohaus состоится очередная встреча «Шааркана»;
- на бульваре Эркиндик пройдет благотворительная ярмарка «От сердца к сердцу!»;
- во всех музеях столицы пройдет акция «Ночь музеев».
Куда еще стоит отправиться сегодня, читайте в нашей «Афише».
Спорт
- чемпионат Кыргызстана по шахматам.
Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».
Это будет интересно журналистам и экспертам
- Западный зал Жогорку Кенеша, 10.00 — заседание парламентской фракции «Республика — Ата Журт»;
- Восточный зал Жогорку Кенеша, 10.00 — заседание парламентской фракции «Онугуу-Прогресс»;
- Овальный зал торага Жогорку Кенеша, 10.30 — заседание парламентской фракции «Кыргызстан»;
- «Парк-отель», 9.30 — встреча «Сфера труда в Кыргызстане. Принудительный труд — предупреждение и меры действий»;
- отель «Дамас», 13.00 — четвертое совместное заседание коллегий МЧС Кыргызстана и МВД Казахстана;
- ПЦ «Кабар», 10.00 — пресс-конференция «МВД КР: итоги оперативно-служебной деятельности за 4 месяца 2018г. Реформы в МВД».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.