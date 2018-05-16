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Общество

Опять цветы воруют. Сначала на площади Ала-Тоо, теперь на площади Победы

Почти половина посаженных ко Дню Победы цветов на площади Победы вырваны и украдены. Об этом сообщает Бишкекзеленхоз.

«Из 11 вазонов сорвали 120 цветов сальвии. Эти и другие виды растения были посажены в количестве 300 штук. Учитывая наличие многочисленных видеокамер, установленных в центре города, мы надеемся, что правоохранительные органы смогут оперативно среагировать и вычислить цветочных воров», — отмечают в муниципальном предприятии.

Напомним, ранее в МП «Тазалык» сообщали, что на площади Ала-Тоо из цветочных часов было украдено, растоптано и сломано более 300 цветов.

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