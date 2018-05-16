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Общество

Как сертификация может помочь в борьбе с коррупцией в лесной сфере Кыргызстана

Международная сертификация позволит снизить уровень коррупции в лесной сфере. Об этом на международной конференции «Леса для всех навсегда» рассказал руководитель Ассоциации лесопользователей и землепользователей Кыргызстана Айткул Бурханов.

По его словам, международная организация «Лесной попечительский совет» (FSC) работает более чем в 90 странах мира.

«Одним из главных требований для получения сертификата является соблюдение принципа экологической преемственности и социальной выгоды населения, а также обеспечение устойчивого развития лесного сектора», — сказал он.

По его словам, сегодня существуют большие недостатки и проблемы в лесном секторе и внедрение международного стандарта позволит сохранить биоразнообразие, повысить имидж сектора в целом, а также снизить уровень коррупции. А одно из главных преимущества — появление возможности выхода нашей продукции на внешние рынки.

«Если выдается сертификат по стандарту FSC, это гарантирует, что продукция изготовлена из управляемых лесов, она легально вывезена и соответствует требованиям и стандартам. При этом для нас в приоритете не древесина, а недревесные продукты леса», — отметил он.

По словам заместителя заведующего отделом агропромышленного комплекса и экологии аппарата правительства Кылычбека Жундубаева, внедрение сертификации может дать импульс реформированию лесного сектора.

«Кыргызстан — небольшое государство, но имеет большое разнообразие флоры и фауны. Правительство уделяет вопросам сохранения биоразнообразия и особо охраняемым территориям большое внимание. Недавно был создан специальный департамент ГАООСиЛХ», — отметил он.

В Кыргызстане более миллиона человек проживают на территориях лесного хозяйства и используют природные лесные ресурсы.

«Они зависят от лесных ресурсов. Поэтому заготовка и сбор недревесной продукции является важной для местного населения. Однако при этом не уделяется внимания сохранению биоразнообразия. Дальнейшее сохранение и рациональное использование зависит от вовлеченности населения», — сказал Кылычбек Жундубаев.

По его словам, в Кыргызстане сертификаты получили уже 52 пользователя пилотных лесхозов.
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