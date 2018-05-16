На Иссык-Куле у нарушителей ПДД милиция блокирует колеса машин

Сотрудники ООБДД по УВД Иссык-Кульской области начали применять блокираторы колес в отношении водителей автотранспортных средств, нарушивших правила дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Уточняется, что такая практика применяется в соответствии с правилами принудительной эвакуации транспортных средств, перемещения их на специализированные стоянки, их хранения и применения блокираторов колес или других видов приспособлений. Документ утвержден правительством.

Как отметили в ООБДД, колеса автомашин блокируют в случае, если водитель управляет транспортным средством, имеющим неисправность тормозной системы, рулевого управления или если у машины неисправное тяговое-сцепное устройства.

Кроме того, блокираторы ставятся при несоблюдениии водителем требований дорожных знаков или разметки проезжей части дорог, а также в случаях нарушения правил обгона и маневрирования, расположения автомобиля на проезжей части дороги, правил проезда пешеходных переходов, движения по обочинам, тротуарам, пешеходным дорожнкам и газонам.

«В области имеются семь блокираторов, поступивших в конце января 2018 года. На сегодня блокираторы колес применены в 43 случаях, водители привлечены к административной ответственности», — сообщили в УВД.