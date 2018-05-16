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Общество

Клип на песню This Is America стал самым обсуждаемым музыкальным событием

Рэпер, актер и режиссер сериала «Атланта» Дональд Гловер, известный как Childish Gambino, на прошлой неделе выпустил клип на свой новый трек This Is America, который стал одним из самых обсуждаемых музыкальных событий. Видео уже просмотрело более 120 миллионов человек.

Режиссером клипа выступил Хиро Мураи, который также работал над сериалом «Атланта».

Клип наполнен социальным подтекстом. Помимо запоминающегося видеоряда и нестандартных танцевальных движений, в клипе много комментариев о современном американском обществе и отсылок к громким событиям последних лет. Childish Gambino прошелся по всему, что волнует американцев в 2018 году — от расизма и свободного распространения оружия до психического здоровья и одержимости соцсетями.
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