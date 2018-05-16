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Общество

Эксперимент не удался. Бишкекчане пожаловались мэру на работу дворников

Дворники муниципального предприятия «Тазалык» убирают только центральные дороги и тротуары, а внутри микрорайона не убирают. После перевода их из МТУ в районах стало грязнее. Об этом рассказали жители Октябрьского района во время встречи с мэром Бишкека Албеком Ибраимовым.
 
Начальник управления ЖКХ города Нурлан Касымов объяснил, что решение о переводе дворников в «Тазалык» было принято, чтобы полностью охватить район.
 
«Раньше были «анклавы» — места, которые не охватывают ни МТУ, ни «Тазалык». И они оставались бесхозными и убирались только на субботниках. Сейчас полностью закрепили за «Тазалыком». У предприятия есть график проведения уборок», — сказал он.
 
 Мэр, услышав возражения жителей о том, что стало грязнее, признал, что эксперимент не удался.
 
 «Надо признать, что этот эксперимент управления ЖКХ Бишкека не удался, и вопрос решим. Столько людей работает, когда вносят предложения, на первый взгляд, кажется, что хорошие. Но потом получается обратный эффект. Если нововведение не исправляет ситуацию, вернем назад», — сказал Албек Ибраимов.
 
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