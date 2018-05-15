16 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00-17.00 — 5-й микрорайон, №42, улицы Каракульская, Кулатова;

9.00-18.00 — улицы Орозбекова, Щербакова, Элебесова, БЧК, Чолпон-Атинская, Исакеева, Абая, № 2а, Саадаева, Манаса, Можайского, Боталиева, переулки Витебский, Береславский, Ижевский, Дарханский, Измайловский, Саруйский;

9.30-14.00 — улица Садыгалиева, №7;

9.30-17.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Конорчок, Тон, Куйручук, Алма-Атинская), улицы Бакаева, Гагарина, Юдахина, 6-я линия, 7-я линия;

9.30-16.00 — улицы Табачная, Кузнечная крепость;

10.00-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй 14-Чуй 16).

13.00-17.00 — улицы Боталиева.

В Чуйской области:

9.00-17.00 — жилмассивы «Тунгуч», «Кырман» (улицы Нур-Тамчы, Кырман, Манжыл-Ата, Бейшеналиева), 44 га, села Пригородное (улицы Юбилейная, Гагарина, Островского, Береговая, Садовая, Сибирская, Новая, Строительная, Жаштык, Эркиндик, Космонавтов), Горная Маевка (улица Школьная), Кызыл-Берлик, Восток (улица Ленина), Ленинское (улицы Заречная, Речная, Мостовая), Виноградное (улица Чуйская), Сокулук (улица Кайназаровой), Нижнечуйское (улица Фрунзе), Военно-Антоновка (улица Полярная), Лесное (улицы Восточная, Центральная), Сретенка (улица Восточная, ОКХ «Россия»), Темен-Суу, Александровка (западная часть, улицы Крупской, Комсомольская, Мамайская, Фрунзе), Люксембург (улица Ваккера), город Кант (улицы 50 лет Октября, Мира, Ленина, Горького, Гагарина, Абдраимова, Логвиненко, Фучика, Панфилова);

10.00-14.00 — села Манас (улицы Северная, Комсомольская, Западная, Степная, Совхозная, Мира), Лесное (улицы Новая, Западная, Северная, Центральная, Атбашинская, Проектная);

10.30-17.00 — села Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Новая, Сурабалды, Крупской, Тоголок, Кашка—Суу, Сураналы, Ноорузбая, Кайназаровой, Шопокова), Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Береговая, Токтогула, Гагарина, Четинди);

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Почтовая, Центральная, переулки Почтовый, Топографическая), села Федоровка (улицы Центральная, Советская), Ставрополовка.

В Иссык-Кульской области:

9.00-17.00 — села Григорьевка, Семеновка, Темировка, Кожояр, Кашат, Темир-Канат, Тогуз-Булак, Капчыгай, Жеруй, Кок-Сай, Кол-Тор, Конур-Олон, Ак-Булун, Зындан, Ак-Булак, Кызыл-Суу, Талап.

В Ошской обасти: