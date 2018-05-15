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Общество

Военная прокуратура: Дело пенсионера Погранслужбы возбуждено законно

Уголовное дело в отношении пенсионера Погранслужбы Нурлана Омурбек уулу возбуждено в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса. Так ИА «24.kg» прокомментировали заявление адвоката Азиза Бакирова в Военной прокуратуре.

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Напомним, на пресс-конференции адвокат Азиз Бакиров заявил, что следователи Военной прокуратуры незаконно возбудили уголовное дело и предъявили пенсионеру Погранслужбы обвинение в мошенничестве.

В ведомстве отмечают, что в соответствии с требованиями законов «О пенсионном обеспечении военнослужащих» и  «О госгарантиях и компенсациях для лиц, проживающих и работающих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах» высокогорные районные коэффициенты начисляются лишь тем пенсионерам, которые проживают на территории, где установлены высокогорные районные коэффициенты.

Дело было возбуждено по результатам проверки законности начисления и выдачи пенсионным отделением капитану запаса Омурбек уулу Нурлану пенсии с учетом высокогорного районного коэффициента.

Военная прокуратура

Кроме того, надзорный орган поясняет, что в соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении военнослужащих» при наступлении обстоятельств, влияющих на размер пенсии, пенсионер обязан сообщить в орган, выплачивающий пенсии.

«Однако Нурлан Омурбек уулу, переехав в июле 2015 года в Бишкек для проживания, умышленно не сообщил об этом в пенсионный орган, использовал подложную справку о проживании в Нарыне. По результатам расследования Нурлану Омурбек уулу предъявлено обвинение по статьям «Мошенничество, совершенное неоднократно» и «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», — прокомментировали в Военной прокуратуре.

Он незаконно получал пенсию с повышенным коэффициентом с 1 июля 2015 года по 31 марта 2017-го. В результате чего нанесен ущерб государству.

По данным надзорного органа, приговором двух инстанций Нурлана Омурбек уулу признали виновным. Его приговорили к выплате штрафа в размере 120 расчетных показателей и потребовали удовлетворить иск Военной прокуратуры на сумму 36 тысяч 778 сомов.

«Военной прокуратурой с 2015 года возбуждено 10 уголовных дел по аналогичным фактам. Сумма материального ущерба государству по этим делам составила 1 миллион 178 тысяч 391 сом. Из этой суммы в ходе следствия возмещен ущерб на сумму 628 тысяч 196 сомов. По остальным невозмещенным суммам ущерба предъявлены исковые заявления», — подытожили в Военной прокуратуре.
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