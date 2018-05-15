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Общество

Уроки извлечены. Мэр требует гарантии при строительстве школ в Бишкеке

При строительстве новых школ столичный муниципалитет учел все предыдущие ошибки. Об этом сегодня журналистам заявил мэр Бишкека Албек Ибраимов. Градоначальник проинспектировал строительные и ремонтные работы школ.

Журналисты поинтересовались, не повторит ли новая школа в жилмассиве «Ак-Ордо» судьбу учебного заведения в жилмассиве «Ала-Тоо». Построенная три года назад на средства Казахстана, она уже рушится.

«В договорных обязательствах с подрядчиками прописываем условия гарантийной эксплуатации школы. Сегодня подрядчик дает гарантии на все работы, которые он проводит. В СНиПах (строительных нормах и правилах) прописано, сколько времени он должен сопровождать проект», — сказал Албек Ибраимов.

Напомним, в 2018 году в Бишкеке планируют построить четыре новые школы. Еще четыре будут капитально отремонтированы.
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