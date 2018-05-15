Почти полмиллиона сомов Генпрокуратура потратит на ремонт служебных автомобилей

Генеральная прокуратура потратит на ремонт служебных автомобилей 425 тысяч сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

На 400 тысяч сомов планируется отремонтировать автомобили марки «Тойота», «Прадо», 2012 года выпуска, «Лексус» и «Камри», 2006 года выпуска.

25 тысяч сомов заложено на обслуживание «Тойоты Камри», 2003 года выпуска, принадлежащей Спецпрокуратуре.

Поставщик должен использовать только оригинальные запчасти и дать на них один год гарантии.

Ранее Генеральная прокуратура купила новые автомобили на 36,2 миллиона сомов. ОсОО «Бишкек-Лада» поставило 25 машин за 15,4 миллиона сомов, ОсОО «Aziamotors» оценило поставку 21 нового автомобиля в 20,8 миллиона сомов.