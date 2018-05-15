Какую страну чаще других посещают неопознанные летающие объекты, назвали уфологи

Британский уфолог сообщил, что существует одна страна, в которой существует большая вероятность встретить НЛО. Именно в данной местности в прошлом году зафиксировали более 100 тысяч случаев летающих кораблей.

Лучший британский охотник за НЛО Филипп Мантл, бывший директор исследований Британской научно-исследовательской ассоциации НЛО, ежедневно получает отчеты из разных стран мира, где фиксируют признаки пришельцев. Филипп Мантл заявил, что больше других стран НЛО получили именно США.

В 2017 году в США обнаружили 139 тысяч 876 случаев НЛО. На втором месте идет Канада, которую в прошлом году посетили 5 тысяч 780 неопознанных объектов. Великобритания занимает третье место в мире по наблюдению за НЛО, эксперты зафиксировали 5 тысяч 234 случая появления пришельцев. Четвертое и пятое место занимают Мексика и Индия, у них показатели 607 и 574 соответственно.