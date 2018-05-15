Подземные воды в Майлуу-Суу не пригодны для питья. Мэр рассчитывает на помощь

«Лабораторные исследования показали, что все подземные воды в городе Майлуу-Суу не пригодны для употребления. Единственный источник воды — водозабор на реке Майлуу-Суу, но он изношен», — заявил мэр города Нурадил Маматов на встрече с представителями МАГАТЭ и Европейского союза.

По его словам, одной из глобальных проблем в городе является обеспечение населения питьевой водой. «В десяти километрах к северу от города расположен водозабор, где не до конца проходит этап очистки питьевой воды. Он построен в 1968 году. На сегодня он изношен», — подчеркнул Нурадил Маматов.

В окрестностях Майлуу-Суу есть населенные пункты, где до сих пор нет централизованного водопровода. Один из таких пунктов — село Кок-Таш. Люди берут воду напрямую из реки, которая протекает через все бывшие хвостохранилища уранового производства.

Нурадил Маматов рассказал, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделяет около 7 миллионов евро на реабилитацию системы водоснабжения города. Из них 60 процентов средств — грант, а 40 процентов — льготный кредит. Сейчас ведутся работы по отбору консультантов и оформлению документов к тендеру. За счет этого проекта предлагается обеспечить доступ населения к питьевой воде.

Напомним, что на территории города Майлуу-Суу расположены 23 хвостохранилища с общим объемом отходов уранового производства в 2 миллиона кубометров и 13 горных отвалов с объемом отходов в один миллион кубометров.

Средняя мощность гамма-излучения на поверхности хвостохранилищ составляет 30-50 микрорентген в час, а на аномальных участках показатель достигает 500 микрорентген в час. Для территории Кыргызстана средний уровень естественной радиации составляет 25,5 микрорентгена в час.