Искусство лепки. Дочь экс-президента Алмазбека Атамбаева даст мастер-класс

Дочь экс-президента Алмазбека Атамбаева Алия Шагиева в рамках акции «Ночь музеев» впервые проведет мастер-класс по лепке. Об этом она сообщила в Instagram.

«Если тебя интересует такое прекрасное явление, как творчество, если ты мечтал попробовать лепку из глины, но не знал, с чего начать, и даже если ты не задумывался ни о творчестве, ни о лепке, но не против живого общения под живую музыку, то не пропусти мероприятие», — написала Алия Шагиева.

Там же можно будет увидеть работы художницы по графике, живописи, ручной лепке.

Выставка и мастер-класс пройдут 18 мая в Выстовочном зале Союза художников имени Чуйкова. Начало в 19.00.