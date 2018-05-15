Facebook приостановил работу почти 200 приложений

Компания Facebook, которая является владельцем крупнейшей социальной сети в мире, приостановила действие около 200 приложений. Причиной этому послужило расследование случаев возможного злоупотребления данными пользователей, которое было начато после скандала с британской фирмой Cambridge Analytica.

В заявлении компании говорится о том, что к настоящему моменту изучаются тысячи приложений. Также уточняется, что действие около 200 из них будет приостановлено до тех пор, пока компания не проведет тщательное расследование и не выяснит, был ли факт злоупотребления информацией с их стороны.

В конце марта нынешнего года компанию Facebook заподозрили в утечке персональных данных 50 миллионов пользователей, которые использовались для помощи штабу лидера США Дональда Трампа. После скандала, в котором была замешана компания Cambridge Analtica, Facebook решил заново верифицировать приложения и требовать подписания контракта. Разработчики программ получили соответствующее уведомление от проекта Марка Цукерберга.