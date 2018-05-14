15 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».
В Бишкеке:
- 9.00-17.00 — 5-й микрорайон, №42, жилмассив «Тынчтык»;
- 9.00-18.00 — улицы Абая, №2а, Саадаева, Манаса, Можайского, Боталиева, переулки Витебский, Бреславский, Ижевский;
- 9.30-14.00 — район пересечения улиц Фирсова и Пролетарской, Абдрахманова;
- 9.30-18.00 — 6-й микрорайон, №№8-12, 7а, 8а, бульвар Эркиндик, улицы Боконбаева, Раззакова, Орозбекова, Щербакова, Молдо, Руставели, Жунусалиева, проспект Мира;
- 10.00-18.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Белмазар, Ташарык).
В Чуйской области:
- 9.00-17.00 — Аламудун (улицы Чугуева, Панфилова), Маевка (улицы Сельская, Совхозная, Молодежная, Набережная, переулок Тепличный), Горная Маевка (улица Школьная), Ленинское (улицы Алма-Атинская, Виноградная, Маслопромская), Виноградное (улицы Токтогула, Советская), Сокулук (улицы Восточная, Первомайская, Фрунзе), Манас (улицы Новая, Комсомольская), Джаны Пахта (улицы Больничная, Садовая, Восточная, Школьная, Западная, МТФ, переулок Сагымбаева), Бала-Айылчы (улица Термечикова), Садовое (улица Украинская), Сретенка (улицы Восточная, ОКХ «Рассвет»), город Кант (улицы 60 лет СССР, Ванахуна), Сары-Джон.
В Иссык-Кульской области:
- 9.00-17.00 — села Григорьевка, Семеновка, Темировка, Кожояр, Чок-Тал, Тамчы, Чон-Сары-Ой, Кара-Талаа, Тон, Кара-Шаар, Оттук, город Каракол (улицы Ростовская, Пушкина, Гоголя, Курочкина, Кравцова, Бекбоева, Стаханова, Харьковская, Мурманская, Элебаева, Дружбы, Островская, Ленинградская, Шелководная, Токтогула, Фрунзенская, Ошская, Пржевальского, Пионерская, Искакова, Карасаева, Сталинградская, Акыйкат, Кошевого, Карымшакова, Молдо, Айтбаева, Киевская, Ворошилова, Садовая и села Челпек, Бурма-Суу).