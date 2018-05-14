15 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

В Бишкеке:

9.00-17.00 — 5-й микрорайон, №42, жилмассив « Тынчтык»;

9.00-18.00 — улицы Абая, №2а, Саадаева, Манаса, Можайского, Боталиева, переулки Витебский, Бреславский, Ижевский;

9.30-14.00 — район пересечения улиц Фирсова и Пролетарской, Абдрахманова;

9.30-18.00 — 6-й микрорайон, №№8-12, 7а, 8а, бульвар Эркиндик, улицы Боконбаева, Раззакова, Орозбекова, Щербакова, Молдо, Руставели, Жунусалиева, проспект Мира;

10.00-18.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Белмазар, Ташарык).

В Чуйской области:

9.00-17.00 — Аламудун (улицы Чугуева, Панфилова), Маевка (улицы Сельская, Совхозная, Молодежная, Набережная, переулок Тепличный), Горная Маевка (улица Школьная), Ленинское (улицы Алма-Атинская, Виноградная, Маслопромская), Виноградное (улицы Токтогула, Советская), Сокулук (улицы Восточная, Первомайская, Фрунзе), Манас (улицы Новая, Комсомольская), Джаны Пахта (улицы Больничная, Садовая, Восточная, Школьная, Западная, МТФ, переулок Сагымбаева), Бала-Айылчы (улица Термечикова), Садовое (улица Украинская), Сретенка (улицы Восточная, ОКХ «Рассвет»), город Кант (улицы 60 лет СССР, Ванахуна), Сары-Джон.

В Иссык-Кульской области: