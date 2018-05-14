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Общество

Программирование без барьеров. ЛОВЗ обучат писать сайты

Людей с особыми нуждами бесплатно обучат программированию. Кыргызская ассоциация разработчиков программного обеспечения и услуг (КАРПОУ) и IT-академия при финансировании Европейского союза запускают бесплатный образовательный проект «Программирование без барьеров». Об этом сообщили в IT-академии.

Отмечено, что, по данным Нацстаткома, 86 процентов людей с особыми образовательными потребностями не получают образования, а значит могут не достигнуть своей мечты.

Курс рассчитан на полгода. Планируется обучить 25 людей в возрасте от 15 до 30 лет из всех регионов.

Требования к кандидатам: хорошая логика, развитая память и огромное желание реализовать мечты.

В IT-академии отметили, что долгосрочная цель проекта — содействие сокращению безработицы, особенно среди людей с особыми потребностями, и подготовка профессиональных работников, которые будут содействовать социально-экономическому развитию страны. 

«По окончании нашего курса они станут IT-специалистами. Сегодня это очень востребованная профессия на нашем рынке. Они будут знать языки программирования, смогут писать сайты. У многих людей с инвалидностью бывают сложности с передвижением, а здесь они смогут работать удаленно», — отметили в IT-академии.
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