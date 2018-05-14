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Общество

Хадж-2018. Муфтият заявляет, что правозащитники вводят общество в заблуждение

Правозащитники вводят в заблуждение общественность и клевещут на ДУМК, заявила ИА «24.kg» пресс-служба муфтията.

По ее данным, сегодняшнее заявление правозащитников Качкына Булатова и Келдибека Аскаралиева о коррупции в ДУМК не соответствует действительности.

«Руководителей групп паломников отбирает специальная комиссия. Результаты конкурса пока еще неизвестны», — заявили в муфтияте.

Ранее правозащитники на пресс-конференции потребовали отставки муфтия Максата ажы Токтомушева. Они обвинили его во вмешательстве в конкурс по отбору кандидатур на руководителей групп паломников.

 
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