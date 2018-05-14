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Общество

Увеличивали зарплату за счет раздутых штатов. Счетная палата проверила Минздрав

В учреждениях здравоохранения республики 24,3 миллиона сомов были использованы нерационально.  Об этом стало известно по итогам планового аудита Счетной палаты использования бюджетных, специальных и иных средств в Министерстве здравоохранения КР и его территориальных и подведомственных подразделениях за 2016 год.

Резервы и потери бюджета составили 114,2 миллиона сомов.

Из них сверхнормативные расходы товарно-материальных ценностей — 2,2 миллиона сомов, излишнее финансирование бюджетных учреждений — 106,9 миллиона сомов и другие нарушения в виде сверхсметного дохода специальных средств по 33 учреждениям на 4,9 миллиона сомов.

В частности, бюджет Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора на 2016 год был сформирован на 33,6 миллиона сомов больше расчетного объема по подушевому принципу финансирования.

«Проведенный аудит также показал, что при расчетах бюджетов организаций вышеуказанного департамента необоснованно применены утвержденные Минздравом эколого-эпидемиологические и структурные коэффициенты, которые привели к увеличению бюджетов на 73 миллиона сомов», — отмечают в СП КР.

Кроме того, аудит обратил внимание на отсутствие в министерстве сводного отчета о численности больных по диагнозам, объемам предоставленных высокотехнологичных или дорогостоящих видов медицинских услуг по республике в целом, по областям и городам. К примеру, список очередников на гемодиализ не дает полной картины, так как составляется в произвольной форме и не отражает полной информации.

Есть нарушения и в штатном вопросе.

По данным Счетной палаты, в 2016 году в организациях здравоохранения при утвержденном штате 9 566,7 единицы вакантными были 1 121,5 единицы, или 11,7 процента от штатной численности.

«Одной из причин незаполнения вакантных должностей является стремление учреждений увеличить размер дополнительной зарплаты за счет фонда оплаты труда таких должностей», — сообщают в СП.

Кроме того, в восьми организациях здравоохранения выявлены нарушения законодательства о государственных закупках на 7,4 миллиона сомов.

По итогам аудита руководству министерства предписано устранить нарушения и недостатки в работе, а также рассмотреть ответственность должностных лиц, допустивших нарушения законодательства в сфере государственных закупок.
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