18:32
USD 68.67
EUR 81.86
RUB 1.11
Общество

Позицию русского языка в Кыргызстане сохранят

Позиция русского языка в Кыргызстане сохранится. Об этом рассказал президент КР Сооронбай Жээнбеков в интервью ТАСС.

По его словам, русский язык в Кыргызстане является официальным. Конституция страны гарантирует сохранение родного языка этнических сообществ. «В 2014 году в рамках национальной программы развития государственного языка и совершенствования языковой политики в КР на 2014-2020 годы введена норма об обязательном владении чиновниками всех уровней государственным языком. Она будет вводиться поэтапно и, думаю, не повлечет за собой существенные изменения. Сейчас создаются современные необходимые условия изучения кыргызского языка», — пояснил Сооронбай Жээнбеков.

Государственный язык должен стать языком гражданской интеграции. Официальный язык будет языком интеграции в рамках ЕАЭС и СНГ.

Сооронбай Жээнбеков

Он отметил, что в стране сохраняются уверенные позиции русского языка в культурно-информационном пространстве. Из обучающихся в школах республики 1 миллиона 175 тысяч 780 учеников 392 тысячи 177 обучаются на русском. За 70 лет советской власти для изучения русского языка в Кыргызстане вложены огромные средства.
Ссылка:
просмотров: 1515
Версия для печати
Материалы по теме
Вступление в ЕАЭС для Кыргызстана было обдуманным и выверенным шагом
Санкции западных стран в отношении России не сказываются на Кыргызстане
Перевоз грузов в Кыргызстане нужно переводить на альтернативные виды транспорта
Невозможно достичь больших целей, если нет единства между ветвями власти
Популярные новости
Дом с&nbsp;нарушениями. Как в&nbsp;Бишкеке продают незаконно построенные квартиры Дом с нарушениями. Как в Бишкеке продают незаконно построенные квартиры
Самаков: Меня хоть зарежьте и&nbsp;съешьте, а&nbsp;молодых осужденных отпустите Самаков: Меня хоть зарежьте и съешьте, а молодых осужденных отпустите
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Президент Кыргызстана возглавил &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;Бишкеке Президент Кыргызстана возглавил «Бессмертный полк» в Бишкеке
Бизнес
Ветеранов ВОВ поздравило ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; Ветеранов ВОВ поздравило ОАО «Международный аэропорт «Манас»
До&nbsp;99&nbsp;процентов опухолей головного мозга удаляют в&nbsp;Acıbadem До 99 процентов опухолей головного мозга удаляют в Acıbadem
Международный аэропорт &laquo;Ош&raquo;&nbsp;&mdash; второй по&nbsp;величине аэропорт страны Международный аэропорт «Ош» — второй по величине аэропорт страны
4&nbsp;июня определят первых победителей акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; 4 июня определят первых победителей акции «Год подарков» от «Бакай Банка»