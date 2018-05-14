Позицию русского языка в Кыргызстане сохранят

Позиция русского языка в Кыргызстане сохранится. Об этом рассказал президент КР Сооронбай Жээнбеков в интервью ТАСС.

По его словам, русский язык в Кыргызстане является официальным. Конституция страны гарантирует сохранение родного языка этнических сообществ. «В 2014 году в рамках национальной программы развития государственного языка и совершенствования языковой политики в КР на 2014-2020 годы введена норма об обязательном владении чиновниками всех уровней государственным языком. Она будет вводиться поэтапно и, думаю, не повлечет за собой существенные изменения. Сейчас создаются современные необходимые условия изучения кыргызского языка», — пояснил Сооронбай Жээнбеков.

Государственный язык должен стать языком гражданской интеграции. Официальный язык будет языком интеграции в рамках ЕАЭС и СНГ. Сооронбай Жээнбеков

Он отметил, что в стране сохраняются уверенные позиции русского языка в культурно-информационном пространстве. Из обучающихся в школах республики 1 миллиона 175 тысяч 780 учеников 392 тысячи 177 обучаются на русском. За 70 лет советской власти для изучения русского языка в Кыргызстане вложены огромные средства.