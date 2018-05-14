02:39
USD 68.67
EUR 81.86
RUB 1.11
Общество

Чистая вода и туалеты. На Иссык-Куле проверяют готовность к турсезону

Лечебные организации на Иссык-Куле проверили на предмет готовности к туристическому сезону и III Всемирным играм кочевников. Об этом ИА «24.kg» сообщил главный государственный санитарный врач Олег Горин.

По его словам, работу проводят в целях обеспечения санэпидблагополучия населения и недопущения инфекционных заболеваний, а также случаев массовых пищевых отравлений.

На местах даны поручения проработать с местными райадминистрациями вопрос предупреждения стихийной торговли и возникновения стихийных точек общепита.

«В последние годы не все туристические объекты в области подписывают паспорт готовности к турсезону. Документы готовят в райадминистрации, но не всегда согласовывают с санитарной службой. К примеру, на пляжах и вдоль трасс ежегодно стихийно устанавливают юрты, которые не всегда соответствуют санитарным нормам, в некоторых нет водоснабжения. Мы пишем в райадминистрации, чтобы проводили рейды совместно с нами, с правоохранительными органами и налоговыми инспекциями», — сказал Олег Горин.

Читайте по теме
III Всемирные игры кочевников покажут по телевидению Катара

Также даны указания, чтобы в ущелье Кырчин обязательно были чистая вода, санузлы, туалеты. «В прошлые разы это делалось практически перед началом Игр кочевников. Все должно быть строго по плану», — отметил главный санврач.

Особое внимание уделено готовности лечебных организаций к приему пациентов в случае необходимости. «Чтобы больницы предусмотрели дополнительные койко-места и медикаменты, чтобы была полная готовность карет скорой помощи. В целом решаем все организационные вопросы заранее, перед началом турсезона», — резюмировал Олег Горин.
Ссылка:
просмотров: 523
Версия для печати
Материалы по теме
Сезонная лицензия на обменки. Только для Иссык-Куля
Определилось расписание поезда «Ташкент — Бишкек — Балыкчи»
На 3 миллиона сомов оштрафовали точки общепита за время турсезона в Кыргызстане
С 1 июля на Иссык-Куле для безопасности привлекут дополнительных сотрудников МВД
Туристу на заметку. Телефоны доверия и штрафы
По дороге на Иссык-Куль организованы бригады экстренной медпомощи
Пансионаты на Иссык-Куле должны пройти паспортизацию до 1 июня 2017 года
Популярные новости
Самаков: Меня хоть зарежьте и&nbsp;съешьте, а&nbsp;молодых осужденных отпустите Самаков: Меня хоть зарежьте и съешьте, а молодых осужденных отпустите
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Уволен глава Государственной таможенной службы Кубанычбек Кулматов Уволен глава Государственной таможенной службы Кубанычбек Кулматов
Президент Кыргызстана возглавил &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;Бишкеке Президент Кыргызстана возглавил «Бессмертный полк» в Бишкеке
Бизнес
Ветеранов ВОВ поздравило ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; Ветеранов ВОВ поздравило ОАО «Международный аэропорт «Манас»
До&nbsp;99&nbsp;процентов опухолей головного мозга удаляют в&nbsp;Acıbadem До 99 процентов опухолей головного мозга удаляют в Acıbadem
Международный аэропорт &laquo;Ош&raquo;&nbsp;&mdash; второй по&nbsp;величине аэропорт страны Международный аэропорт «Ош» — второй по величине аэропорт страны
4&nbsp;июня определят первых победителей акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; 4 июня определят первых победителей акции «Год подарков» от «Бакай Банка»