Чистая вода и туалеты. На Иссык-Куле проверяют готовность к турсезону

Лечебные организации на Иссык-Куле проверили на предмет готовности к туристическому сезону и III Всемирным играм кочевников. Об этом ИА «24.kg» сообщил главный государственный санитарный врач Олег Горин.

По его словам, работу проводят в целях обеспечения санэпидблагополучия населения и недопущения инфекционных заболеваний, а также случаев массовых пищевых отравлений.

На местах даны поручения проработать с местными райадминистрациями вопрос предупреждения стихийной торговли и возникновения стихийных точек общепита.

«В последние годы не все туристические объекты в области подписывают паспорт готовности к турсезону. Документы готовят в райадминистрации, но не всегда согласовывают с санитарной службой. К примеру, на пляжах и вдоль трасс ежегодно стихийно устанавливают юрты, которые не всегда соответствуют санитарным нормам, в некоторых нет водоснабжения. Мы пишем в райадминистрации, чтобы проводили рейды совместно с нами, с правоохранительными органами и налоговыми инспекциями», — сказал Олег Горин.

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Также даны указания, чтобы в ущелье Кырчин обязательно были чистая вода, санузлы, туалеты. «В прошлые разы это делалось практически перед началом Игр кочевников. Все должно быть строго по плану», — отметил главный санврач.

Особое внимание уделено готовности лечебных организаций к приему пациентов в случае необходимости. «Чтобы больницы предусмотрели дополнительные койко-места и медикаменты, чтобы была полная готовность карет скорой помощи. В целом решаем все организационные вопросы заранее, перед началом турсезона», — резюмировал Олег Горин.