Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 16 мая облачно, без осадков. Воздух прогреется до +24 градусов. День увеличился до 14 часов 39 минут.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Московской;

до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова;

до 15 июня отрезок улицы Айни, от Псковской до Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — 5-й микрорайон, № 42, улицы Каракульская, Кулатова;

9.00-18.00 — улицы Орозбекова, Щербакова, Элебесова, БЧК, Чолпон-Атинская, Исакеева, Абая, № 2а, Саадаева, Манаса, Можайского, Боталиева, переулки Витебский, Береславский, Ижевский, Дарханский, Измайловский, Саруйский;

9.30-14.00 — улица Садыгалиева, № 7;

9.30-17.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Конорчок, Тон, Куйручук, Алма-Атинская), улицы Бакаева, Гагарина, Юдахина, 6-я линия, 7-я линия;

9.30-16.00 — улицы Табачная, Кузнечная крепость;

10.00-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй 14-Чуй 16).

13.00-17.00 — улицы Боталиева.

15-16 мая — улица Койбагарова, № 51-59, переулок Терский, № 15-31; в районах, ограниченных улицами Горького, 18-й линией, Толстого, Байтика Баатыра; Шукурова, Джантошева, Карадарьинской, переулком Ясенским;

16-17 мая — в районе, ограниченном улицами Матыева, Абдыкадырова, Асаналиева, переулком Верхним.

Памятные даты

Открылось Посольство Азербайджана в Кыргызстане

Дипломатические отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном установлены 19 января 1993 года. На первом этапе они развивались не очень интенсивно. 1 апреля 2002-го Кыргызстан открыл свое Почетное консульство в Азербайджанской Республике. 16 мая 2007 года открылось Посольство Азербайджана в КР.

В Кыргызстане проживает приблизительно 20 тысяч азербайджанцев.

Люди, которые меняли мир

Родился Джоомарт Боконбаев

Фото из Интернета. Джоомарт Боконбаев

Известный литератор родился 16 мая 1910 года в селе Мазар-Сай Токтогульского района.

В 1927-м публикуются его первые стихи, а в 1933 году выходит первый сборник.

Джоомарт Боконбаев является одним из зачинателей кыргызской профессиональной литературы. За свою недолгую жизнь поэт создал немало ярких и глубоких произведений. Жизнеутверждающими мотивами пронизаны его философские элегии «Жизнь», «Молодость» и другие. Поэт глубоко любил жизнь, Родину, природу родного края.

Он разработал новый для кыргызской литературы жанр — пейзажную лирику.

Всеобщее признание получила драматургия Джоомарта Боконбаева. Его перу принадлежат такие пьесы, как «Айчурек», «Семетей», драмы «Токтогул», «Каргаша», поэма «Алтын кыз» («Золотая девушка»), позднее переработанная в либретто музыкальной драмы.

Джоомарт Боконбаев известен и как талантливый переводчик. Он перевел на кыргызский язык ряд произведений Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Маяковского. Благодаря его творческому труду они стали достоянием кыргызских читателей.

1 июля 1944 года Джвоомарт Боконбаев трагически погиб.

У кого намечается той

Жанарбек Алымов

Родился 16 мая 1985 года. Депутат Бишкекского городского кенеша, фракция «Мекеним Кыргызстан».

Виктор Майер

Родился 16 мая 1990 года. Игрок национальной сборной Кыргызстана по футболу, нападающий.

Куда сходить

в «Галерее М» проходит выставка «Вдали от суеты » ; Подробнее

; Подробнее в Кыргызском государственном доме-музее М.В.Фрунзе продолжается фотодокументальная выставка «Пишпек — Фрунзе — Бишкек» ; Подробнее

в ololohaus очередная арт-среда .

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Спорт

чемпионат Кыргызстана по шахматам .

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

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Зал заседаний Жогорку Кенеша, 9.30 — заседание парламента;

ПЦ Sputnik, 14.00 — пресс-конференция «О проведении ВИК и возведении города кочевой культуры на Иссык-Куле»;

ДУМК, 11.00 — пресс-конференция муфтия по хаджу;

Бишкекский горсуд, 14.00 — заседание по делу Карганбека Самакова;

Бишкекский горсуд, 14.00 — заседание делу экс-владельца ИД «Вечерний Бишкек» Александра Кима;

Академия туризма, 10.00 — встреча представителей мэрии с жителями Свердловского района;

школа № 95, 16.00 — встреча представителей мэрии с жителями Ленинского района.

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