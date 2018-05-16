Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 16 мая облачно, без осадков. Воздух прогреется до +24 градусов. День увеличился до 14 часов 39 минут.
Перекрытые дороги
- до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
- до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
- до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Московской;
- до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова;
- до 15 июня отрезок улицы Айни, от Псковской до Ч.Айтматова.
Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — 5-й микрорайон, № 42, улицы Каракульская, Кулатова;
- 9.00-18.00 — улицы Орозбекова, Щербакова, Элебесова, БЧК, Чолпон-Атинская, Исакеева, Абая, № 2а, Саадаева, Манаса, Можайского, Боталиева, переулки Витебский, Береславский, Ижевский, Дарханский, Измайловский, Саруйский;
- 9.30-14.00 — улица Садыгалиева, № 7;
- 9.30-17.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Конорчок, Тон, Куйручук, Алма-Атинская), улицы Бакаева, Гагарина, Юдахина, 6-я линия, 7-я линия;
- 9.30-16.00 — улицы Табачная, Кузнечная крепость;
- 10.00-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй 14-Чуй 16).
- 13.00-17.00 — улицы Боталиева.
- 15-16 мая — улица Койбагарова, № 51-59, переулок Терский, № 15-31; в районах, ограниченных улицами Горького, 18-й линией, Толстого, Байтика Баатыра; Шукурова, Джантошева, Карадарьинской, переулком Ясенским;
- 16-17 мая — в районе, ограниченном улицами Матыева, Абдыкадырова, Асаналиева, переулком Верхним.
Памятные даты
Открылось Посольство Азербайджана в Кыргызстане
Дипломатические отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном установлены 19 января 1993 года. На первом этапе они развивались не очень интенсивно. 1 апреля 2002-го Кыргызстан открыл свое Почетное консульство в Азербайджанской Республике. 16 мая 2007 года открылось Посольство Азербайджана в КР.
В Кыргызстане проживает приблизительно 20 тысяч азербайджанцев.
Люди, которые меняли мир
Родился Джоомарт Боконбаев
Известный литератор родился 16 мая 1910 года в селе Мазар-Сай Токтогульского района.
В 1927-м публикуются его первые стихи, а в 1933 году выходит первый сборник.
Джоомарт Боконбаев является одним из зачинателей кыргызской профессиональной литературы. За свою недолгую жизнь поэт создал немало ярких и глубоких произведений. Жизнеутверждающими мотивами пронизаны его философские элегии «Жизнь», «Молодость» и другие. Поэт глубоко любил жизнь, Родину, природу родного края.
Он разработал новый для кыргызской литературы жанр — пейзажную лирику.
Всеобщее признание получила драматургия Джоомарта Боконбаева. Его перу принадлежат такие пьесы, как «Айчурек», «Семетей», драмы «Токтогул», «Каргаша», поэма «Алтын кыз» («Золотая девушка»), позднее переработанная в либретто музыкальной драмы.
Джоомарт Боконбаев известен и как талантливый переводчик. Он перевел на кыргызский язык ряд произведений Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Маяковского. Благодаря его творческому труду они стали достоянием кыргызских читателей.
1 июля 1944 года Джвоомарт Боконбаев трагически погиб.
У кого намечается той
Жанарбек Алымов
Родился 16 мая 1985 года. Депутат Бишкекского городского кенеша, фракция «Мекеним Кыргызстан».
Виктор Майер
Куда сходитьКультура
- в «Галерее М» проходит выставка «Вдали от суеты»; Подробнее
- в Кыргызском государственном доме-музее М.В.Фрунзе продолжается фотодокументальная выставка «Пишпек — Фрунзе — Бишкек»; Подробнее
- в ololohaus очередная арт-среда.
Куда еще стоит отправиться сегодня, читайте в нашей «Афише».
Спорт
- чемпионат Кыргызстана по шахматам.
Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».
Это будет интересно журналистам и экспертам
- Зал заседаний Жогорку Кенеша, 9.30 — заседание парламента;
- ПЦ Sputnik, 14.00 — пресс-конференция «О проведении ВИК и возведении города кочевой культуры на Иссык-Куле»;
- ДУМК, 11.00 — пресс-конференция муфтия по хаджу;
- Бишкекский горсуд, 14.00 — заседание по делу Карганбека Самакова;
- Бишкекский горсуд, 14.00 — заседание делу экс-владельца ИД «Вечерний Бишкек» Александра Кима;
- Академия туризма, 10.00 — встреча представителей мэрии с жителями Свердловского района;
- школа № 95, 16.00 — встреча представителей мэрии с жителями Ленинского района.
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