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Общество

Юная блогер посмеялась над жизнью бедных и лишила мать работы

Мать девятилетней девочки-блогера из Канады под ником Lil Tay Анджелу Тянь (Angela Tian) уволили с высокооплачиваемой работы из-за провокационных роликов дочери. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Vice.

из Интернета
Фото из Интернета

На профиль Lil Tay в Instagram подписаны более 1,7 миллиона людей. В своих роликах девочка высмеивает тех, кто беднее ее. Она регулярно неприлично обзывает завистников и разбрасывает деньги по ветру. Также она говорит, что ее зрители никогда не смогут себе позволить такие же дорогие вещи и автомобили, как у нее.

В некоторых роликах на заднем плане мелькала мать девочки, которая около полугода работала риелтором в ванкуверском агентстве недвижимости Pacific West Realty. Однако скандальная слава дочери негативно сказалась на ее карьере: увольнение произошло сразу же после того, как руководство увидело ролики Lil Tay.

«Когда мы узнали об этой деятельности на прошлой неделе, нам пришлось уволить ее», — заявил директор по развитию бизнеса компании Pacific Place Group Джим Лью. Он отметил, что поведение героев роликов Lil Tay неприемлемо для индустрии недвижимости.
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