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Общество

Предрейсовый медосмотр водителей будут проводить по инструкции

Предрейсовый медосмотр водителей будут проводить по инструкции. Министерство здравоохранения КР выставило документ на общественное обсуждение.

Отмечается, что Закон «О дорожном движении в КР» принят в 1998 году. В нем указано, что медицинское обеспечение безопасности дорожного движения заключается в обязательном медицинском освидетельствовании и переосвидетельствовании кандидатов в водители и водителей транспортных средств, проведении предрейсовых, текущих и послерейсовых медицинских осмотров водителей.

Однако никакой инструкции для регламентирования порядка проведения предрейсовых, текущих и послерейсовых медицинских осмотров водителей не было.

Юридические и физические лица, осуществляющие на территории Кыргызстана деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны организовывать и проводить с привлечением работников органов здравоохранения предрейсовые, текущие и послерейсовые медицинские осмотры водителей.

Проведение медосмотра осуществляется за счет работодателя.

Медики будут нести ответственность за неисполнение своих обязанностей.
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