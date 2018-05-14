Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 14 мая дождь с грозами. Воздух прогреется до +24 градусов. День увеличился до 14 часов 35 минут.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Токтогула;

до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова;

до 15 июня отрезок улицы Айни, от Псковской до Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.00 — улицы Сеченова, Маяковского, Бакинская, Щербакова, Тыныстанова, проспект Ч.Айтматова, 17, жилмассив «Ак-Босого»;

14.00-17.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Молдокулова, Керемет);

10.00-19.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Конорчок, Тон, Куйручук);

9.30-17.00 — село Орто-Сай (улицы Иманалиева, Рысмендиева, Лесхозная, Новосоветская);

10.00-18.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Анар, Ырчи Уул, Табылды);

9.30-17.00 — мечеть на улице Гоголя;

9.00-17.00 — 5-й микрорайон, 42;

9.00-18.00 — улицы Абая, 2, Саадаева, Манаса, Можайского, Боталиева, переулки Витебский, Бреславский, Ижевский.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Тугельбай Сыдыкбеков

Фото из Интернета. Тугельбай Сыдыкбеков

Родился 14 мая 1912 года в аиле Кен-Су ныне Иссык-Кульской области. Является родоначальником письменного профессионального искусства слова кыргызского народа, создателем первого национального романа. За большие заслуги в области литературы в 1968 году Тугельбаю Сыдыкбекову присвоено почетное звание «Народный писатель Киргизской ССР». Первый писатель, удостоенный звания лауреата Государственной премии СССР.

В 1931 году издана первая его поэма «Кайкабай». В этот же период он написал несколько стихотворений, которые впервые появились на страницах комсомольской газеты «Ленинская молодежь». Пишет первую книгу о создании кыргызских колхозов «Кен-Су».

В 1939–1940 годах написан роман «Темир» на ту же тему становления колхозного строя. Роман «Люди наших дней» повествует о героическом, самоотверженном труде киргизского народа в дни Великой Отечественной войны.

Роман «Дети гор» (1952) — одно из первых кыргызских детских произведений.

В 1955–1958 годах выходит роман «Среди гор» (переработанный вариант романа «Кен-Су»). Романы «Женщины» (1962–1966), «Ровесники» (1977) о социалистическом строительстве в Киргизии. Автобиографический роман «Путь» (1982).

Скончался 19 июля 1997 года.

В 2005 году была выпущена почтовая марка, посвященная Сыдыкбекову.

Родился режиссер Геннадий Базаров

Фото из Интернета. Геннадий Базаров

Родился 14 мая 1942 года в селе Ат-Баши.

В мир кино Геннадий Базаров пришел в 1959 году. Затем учеба во ВГИКЕ и громкий дебют в 1967 году фильмом «Материнское поле» по повести Чингиза Айтматова. Эта дипломная работа принесла молодому режиссеру широкую известность. Позже на экраны большой страны вышли «Засада», «Улица», «Зеница ока», «Каныбек».

Все эти ленты заняли свое место в истории национального кинематографа и в культурном ряду традиционного идеологического советского кино.

Геннадий Базаров одним из первых выдвинул идею продвижения авторского кино в Кыргызстане. В этом ряду нестандартного художественного мышления он снял такие фильмы, как «Первый», «Приют для несовершеннолетних», а позже — уже на студии «Кыргызтелефильм» — «Заговор», «Аномалия», «Карагыз», «Метаморфоза» по собственным сценариям.

Спустя несколько лет к художественным фильмам добавились документальные ленты «Сказ об искусстве», «Писатель» и другие.

Ему присвоено высокое звание народного артиста КР, награжден орденами и медалями, он лауреат многих международных кинофестивалей.

Родилась народная артистка КР Тамара Джаманбаева

Родилась 14 мая 1943 года в городе Нарыне. Первый постоянный диктор кыргызского телевидения. Вела эфиры «Последних известий» до 1975 года.

С 1959 года по 1994 год она прошла путь от диктора телевидения до директора программ Гостелерадиокомитета, затем год проработала вице-президентом Гостелерадиокомитета КР.

Является отличником телевидения и радио СССР и КР, награждена Почетными грамотами Верховного Совета КССР и президента КР, медалью «Данк», является членом Союза журналистов КР. Заслуженный деятель культуры КР.

Умер заслуженный артист КР Борис Суслов

Фото из Интернета. Борис Суслов в роли Тибальда - «Ромео и Джульетта», 1966 года

Родился 1 октября 1930 года.

Весной 1949 года будучи еще учащимся дебютировал в роли Пьера в «Волшебной флейте», затем получил роль Зигфрида в «Лебедином озере».

1966-1972 — ведущий солист балета Кыргызского государственного ордена Ленина академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева. Исполнил все ведущие партии в репертуарных спектаклях мировой, русской и национальной балетной классики.

Был бессменным партнером великой кыргызской танцовщицы, народной артистки СССР Бюбюсары Бейшеналиевой, а также выдающихся кыргызских балерин современности: Рейны Чокоевой, Сайнат Джокобаевой, Чолпон Джамановой и многих других.

С 1973 года Бориса Суслова шесть раз представляли на звание «Народный артист Киргизской ССР», но звание ему так и не присвоили.

Ушел из жизни 14 мая 2016 года.

У кого намечается той

Юлия Руцкая

Фото из Интернета. Юлия Руцкая

Родилась в Витебске (Беларусь). Певица, заслуженная артистка КР.

Куда сходить Культура

в «Галерее М» проходит выставка «Вдали от суеты » ; Подробнее

; Подробнее в Кыргызском государственном доме-музее М.В.Фрунзе продолжается фотодокументальная выставка «Пишпек — Фрунзе — Бишкек» . Подробнее

Куда еще стоит отправиться сегодня, читайте в нашей «Афише».

Спорт

чемпионат Кыргызстана по шахматам ;

; Международные соревнования WEF 55 Global 12 по кулатуу эртаймаш .

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

Западный зал Жогорку Кенеша, 10.00 — заседание комитета по бюджету и финансам;

ПЦ АКИpress, 9.00 — пресс-конференция «О социально-экономическом положении, работе местной администрации, деятельности депутатов кенеша Пригородного айыл окмоту;

12.00 — пресс-конференция правозащитника К.Булатова «О коррупции в ДУМК».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.