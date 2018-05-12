В Оше мигрантов бесплатно будут обучать русскому языку перед выездом

ОФ «Благодать» запустил пилотный проект «Школа мигранта как профилактика и предупреждение незаконного вывоза людей в рабство на юге Кыргызстана».

Проект направлен на предвыездную подготовку мигранта. Планируется проведение информационных кампаний с целью повысить уровень осведомленности граждан о рисках торговли людьми и безопасной миграции. Потенциальные мигранты могут пройти курсы русского языка, получить квалифицированную помощь психолога и консультации юриста.