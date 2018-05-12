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Общество

В Оше мигрантов бесплатно будут обучать русскому языку перед выездом

ОФ «Благодать» запустил пилотный проект «Школа мигранта как профилактика и предупреждение незаконного вывоза людей в рабство на юге Кыргызстана».

Проект направлен на предвыездную подготовку мигранта. Планируется проведение информационных кампаний с целью повысить уровень осведомленности граждан о рисках торговли людьми и безопасной миграции. Потенциальные мигранты могут пройти курсы русского языка, получить квалифицированную помощь психолога и консультации юриста.

Мигрант будет знать, как вести себя в стране пребывания, общаться с полицией, оформлять документы, легально устраиваться на работу, добиваться возвращения долгов по зарплате, вести себя при проверке миграционной службы, защищать себя в суде, пересекать границу.
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