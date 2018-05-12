Квартирные кражи зачастую происходят в понедельник, вторник и четверг. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Одним из важных моментов в организации борьбы с кражами является своевременность сообщения в органы внутренних дел для проведения оперативных мероприятий по горячим следам и обнаружения следов преступления.

За 1 квартал 2018 года совершено 588 краж. Это на 213 преступлений меньше, чем в прошлом году.

Согласно анализу СКМ УВД Чуйской области, квартирные кражи чаще происходят в будние дни — в понедельник, вторник и четверг. Более 90 квартирных краж совершено с 16.00 до 00.00. Реже домушники орудуют с 00.00 до 8.00.

Чаще всего они воруют деньги, ювелирные изделия, малогабаритную бытовую технику, мобильные телефоны.

Чтобы уберечь себя и близких от квартирных краж, необходимо быть более внимательными, особенно в сезон отпусков.

Не разглашайте информацию о своем отъезде. Пусть кто-то из близких периодически проверяет вашу квартиру. Не оставляйте открытыми форточки, окна, в том числе балконные. При длительном отсутствии не оставляйте дома крупные суммы денег.

Граждан, ставших свидетелями преступления или заметивших подозрительное поведение отдельных лиц (например, долго пытающихся открыть дверь в квартиру либо наблюдающих длительное время за каким-то объектом), ГУВД Чуйской области просит сообщать о подобных фактах по телефону 102 или по телефону доверия 0 (312) 43 89 10. Анонимность и конфиденциальность гарантируются.