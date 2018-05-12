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Общество

Кыргызстан не оказывает гумпомощи соотечественникам в чрезвычайных ситуациях

Кыргызстан не оказывает гуманитарной помощи соотечественникам в чрезвычайных ситуациях. Об этом говорится в отчете рабочей группы парламентского комитета.

«Правительство КР ежегодно направляет гуманитарную помощь этническим кыргызам, проживающим на Большом и Малом Памире. Однако этнические кыргызы, проживающие в Афганистане, по действующему закону не являются соотечественниками, поскольку они подданные Исламской Республики Афганистан (ИРА). При этом большинство (90 процентов) из них не имеют документов, подтверждающих их принадлежность к гражданству ИРА», — отмечается в документе.

По законодательству понятие соотечественников распространяется только на граждан КР, но не распространяется на представителей других этнических групп и диаспор, проживающих на территории КР и за рубежом.

Из отчета рабочей группы парламентского комитета

Согласно отчету, созданный в 2015 году Совет по связям с соотечественниками за рубежом также не работает.
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