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Общество

В странах ЕАЭС признают пробирные клейма ювелирных изделий

Подготовка проекта Соглашения об особенностях совершения операций с драгоценными металлами и камнями на таможенной территории Евразийского экономического союза подошла к завершающей стадии. Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.

Соглашение предусматривает взаимное признание пробирных клейм государств-членов в рамках взаимной торговли ювелирными изделиями на таможенной территории союза.

Будет устранено препятствие на внутреннем рынке ювелирных изделий ЕАЭС, которое было включено в дорожную карту по устранению изъятий и ограничений на 2018–2019 годы.

Отсутствие взаимного признания пробирных клейм на сегодня является одним из факторов, сдерживающих формирование взаимовыгодных торгово-экономических отношений и реализацию конкурентных преимуществ участников рынка ювелирных изделий.

В соответствии с дорожной картой на 2018–2019 годы, принятой распоряжением Евразийского межправительственного совета 25 октября 2017 года, соглашение готовится к окончательному согласованию, которое намечено на второй квартал 2018 года.
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