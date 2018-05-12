Вечер памяти Чингиза Айтматова прошел в Киеве

В Киеве состоялся литературно-художественный вечер, посвященный кыргызскому эпосу «Манас» и 90-летию народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова. Организатором мероприятия выступило Посольство КР в Украине.

«За 30 лет культурные связи между литературами народов бывшего Советского Союза оборвались. Лучше всего, конечно, мы знаем творчество своих соседей. После Чингиза Айтматова в Украине не знают, как развивается литература современного Кыргызстана. Поэтому такие события, как литературно-художественный вечер, посвященный эпосу «Манас» и 90-летию Чингиза Айтматова, — это пролог к более широкому диалогу между литературами двух стран», — отметил председатель Киевской организации Национального Союза писателей Украины Владимир Даниленко.

На вечере также состоялась презентация книги Мара Байджиева «Сказание о Манасе, Семетее и Сейтеке» в переводе на украинский язык. Перевод сделали Владимир Нарозя и Николай Бондаренко. Книгу издали в Бишкеке представители украинской диаспоры КР.