Афиша на неделю: 14-18 мая

3-23 мая. Выставка «По/против течения. Современные фотоинтервенции»

Гости познакомятся с творчеством двух фотохудожников — Виктории Биншток и Михаэля Шефера. В экспозиции представлены работы, которые воспроизводят медийные кадры и осмысливают их функции.

«Асанбай-центр», 14.00-22.00.

25 апреля — 25 мая. Фотодокументальная выставка «Пишпек — Фрунзе — Бишкек»

Выставка посвящена 140-летию Бишкека. Материалы выставки рассказывают историю возникновения и развития столицы. Подробнее

Кыргызский государственный дом-музей М.В.Фрунзе, 11.00.

10 мая — 9 июня. Выставка «Вдали от суеты»

В работах кыргызских художников встречаются разные мотивы и все времена года, мы отобрали деревенские пейзажи, дышащие полевыми цветами, лесной прохладой, утренней свежестью и созерцательным настроением, любимые и творческие работы. Подробнее

«Галерея М», 10.00-19.00.

12-16 мая. Выставка, посвященная 90-летию Чингиза Айтматова

Представлены живопись, графика, декоративно-прикладное искусство.

Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени С.А.Чуйкова.



14 мая. Практическая лекция для детей об искусстве

Изучение истории искусства — это прекрасный повод поговорить с детьми о мифах и легендах, странах и культурах, обычаях и каждодневной жизни людей, живших сотни и тысячи лет назад. В каждой картине — судьбы и истории, которые заинтересуют ребенка и научат его задавать вопросы и самому искать ответы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.30.

14-17 мая. Неделя Idahobit в Бишкеке

В рамках Недели противостояния гомо-, би- и трансфобии пройдут марафон солидарности, игра в энкаунтер, праздничный мюзикл «История одной союзницы», шоу талантов. Подробности по телефону 0557115444.

15 мая. Интеллектуальная игра PubQuiz

Команда до восьми человек, 8 раундов по 10 вопросов в каждом, победители получают приз. Для участия нужна предварительная регистрация. Но вы можете прийти как зритель.

Кафе Greenwich, 19.30.

15 мая. Управленческие поединки

Многие не знают, как выйти из затруднительного положения. А эти поединки помогут вам правильно вести переговоры и верно поступить в той или иной ситуации.

Компания Feel Good, 18.00.

15 мая. Спектакль «Любовь по понедельникам» (Россия)

«Любовь по понедельникам» — динамичный комедийный спектакль, полный курьезных запутанных ситуаций, неожиданных поворотов и событий. Представление насыщено юмором, а Андрей Чернышов, Вячеслав Разбегаев, Жанна Эппле, Мария Добржинская превратят происходящее в легкий романтичный шедевр.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 19.00.

16 мая. Презентация журнала «Монументы Бишкека»

В рамках презентации вы узнаете о пяти монументах Бишкека. Состоится показ фильма «Поклонись огню» (1971) Толомуша Океева.

Улица Боконбаева, 191, 19.00.

16 мая. Открытая встреча по йога-терапии

На встрече Анна Каказей (Омск) расскажет о своей жизни, которая у нее делится на «до знакомства с йогой» и «после». Что может дать эта дисциплина именно вам? Можно будет задать вопросы.

Кафе «Экодемия», 19.00.

17-18 мая. Спектакль Antigone (на французском языке)

Антигона — один из ключевых образов мировой литературы и, пожалуй, одно из главных действующих лиц мировой истории. В Бишкеке представят пьесу известного французского драматурга Жана Ануя.

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Т.Абдумомунова, 18.00.

17-18 мая. Спектакль «Манасчи»

Спектакль поставлен по эпосу «Манас» в версии Жусупа Мамая. Образ жизни, обычаи, религиозные и медицинские познания кыргызов и их международные отношения нашли выражение в эпопее.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 18.00.

17 мая. Кинопремьеры

«Дэдпул-2» (фантастика). Единственный и неповторимый болтливый наемник вернулся. Когда в его жизнь врывается суперсолдат с убийственной миссией, Дэдпул вынужден задуматься о дружбе, семье и о том, что на самом деле значит быть героем.

«Конченая» (триллер). Фильм окунет вас в опасный мир английского криминала. В центре истории — роковая особа Энни, предстающая в разных амплуа. Она ведет сложную игру с несколькими мужчинами, которых — на первый взгляд — ничто не связывает. Стравливая их друг с другом, она преследует свою жестокую цель.

«За бортом» (комедия). Леонардо, капризный плейбой-миллионер, однажды вываливается за борт своей яхты. После падения он теряет память, попадает в больницу, а разносчица пиццы Кейт, страстно желая отомстить парню за хамство, уверяет его, что он — ее муж и отец троих детей. Чем обернется эта авантюра? И сколько шагов от ненависти до любви?

«Пчелка Майя и кубок меда» (мультфильм). Пчелка Майя с нетерпением ждет начала спортивных соревнований между ульями за кубок меда. Однако императрица не только не допускает ее улей до игр, но и требует, чтобы они отдали половину своего урожая меда для питания других спортсменов. Такое положение дел никоим образом не устраивает нашу пчелку, и она летит к императрице, чтобы добиться включения ее команды в список участников.

18 мая. Открытый практикум по импровизации

Артист Никита Меньшов проведет открытый практикум по импровизации. Море эмоций и драйва, активити, плюшки, чай, печенье — и это лишь часть того, что вас ждет. Регистрация по ссылке.



ololohaus, 18.30.

18 мая. Встреча «Шааркана»

Создана площадка «Шааркана», где будут обсуждаться актуальные городские вопросы. На очередной встрече гости узнают, как блокчейн-технологии помогают организовывать городские пространства, как блокчейн помог бы Бишкеку.

ololohaus, 18.30.

18 мая. Благотворительный вечер «Спаси жизнь матери!»

Ко Дню матери в Бишкеке состоится благотворительный вечер. Все собранные средства пойдут на лечение женщин с онкологическими заболеваниями.

Ресторан «Ала Тоо», 18.00.

18 мая. Акция «Ночь в музее»

На улице и внутри музеев, театра, библиотек, творческих студий будут происходить различные мастер-классы, перфомансы и выступления известных манасчи, певцов, джаз-бэндов и диджеев. Репортаж журналистов ИА «24.kg» с акции 2017 года можно почитать по ссылке.