14 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».
В Бишкеке:
- 9.30-18.00 — улицы Сеченова, Маяковского, Бакинская, Щербакова, Тыныстанова, проспект Ч.Айтматова, 17, жилмассив «Ак-Босого»;
- 14.00-17.00 – жилмассив «Кок-Джар» (улицы Молдокулова, Керемет);
- 10.00-19.00 – жилмассив «Кок-Джар» (улицы Конорчок, Тон, Куйручук);
- 9.30-17.00 – село Орто-Сай (улицы Иманалиева, Рысмендиева, Лесхозная, Новосоветская);
- 10.00-18.00 – жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Анар, Ырчи Уул, Табылды);
- 9.30-17.00 – мечеть на улице Гоголя;
- 9.00-17.00 – 5-й микрорайон, 42;
- 9.00-18.00 – улицы Абая, 2, Саадаева, Манаса, Можайского, Боталиева, переулки Витебский, Бреславский, Ижевский.
В Чуйской области:
- 9.00-17.00 – села Беш-Кунгей (улицы Сарыбагыша, Масадыка, Таранчиева, Матросова, Ткачева), Константиновка, Луговое, Татыр, Вингорадное (улицы Советская, Чернышевского, Пушкина), Мраморное (улицы Урожайная, Кольцевая), Аламудун (район ГЭС-3, улицы Пролетарская, Гэсовская), Восток (улицы Энгельса, Маркса, Ленина, Тельмана, Панфилова, Чугуева), Садовое, Сокулук (улицы Восточная, Первомайская, Фрунзе), Манас (улицы Мира, Степная, Совхозная), Дон-Алыш, Романовка (улица Озерная), Сокулук (улицы Кайназаровой, Степная, 60 лет Киргизии, Интернациональная), Джаны-Пахта (улицы Полевая, Молодежная, Атбашинская, Западная, Чолпонкулова, Северная, Мичурина, переулки Атбашинский, Садовый), Беловодское (улицы Крупской, Железнодорожная, Октябрьская, Щорса, Вокзальная, Маркса, Комсомольская, Шолохова, Киевская, Кузнецова, КРЛ-28), Александровка (западная часть), города Шопоков (улицы Мира, Футбольная), Кант (улицы 60 лет Октября, Мира, Победы, Октябрьская, Пушкина, Ванахуна, Чкалова, Садовая, Джакыпова, Матросова, Орозова, Киевская, Куренкеева, Дачная, Панфилова, Шапошникова).
В Иссык-Кульской области:
- 9.00-17.00 — села Чолпон, Жылдыз, Барскоон, Кара-Талаа, Кара-Шаар, Темир-Канат, Оттук, Ак-Олон, Тогуз-Булак, Кызыл-Туу, город Каракол (улицы Ростовская, Пушкина, Гоголя, Курочкина, Кравцова, Бекбоева, Стаханова, Харьковская, Мурманская, Элебаева, Дружба, Островская, Ленинградская, Шелководная, Токтогула, Фрунзенская, Ошская, Пржевальского, Пионерская, Искакова, Карасаева, Гоголя, Сталинградская, Акыйкат, Кошевого, Карымшакова, Т.Молдо, Айтбаева, Киевская, Ворошилова, Садовая), села Челпек, Бурма-Суу.