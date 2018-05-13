14 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

В Бишкеке:

9.30-18.00 — улицы Сеченова, Маяковского, Бакинская, Щербакова, Тыныстанова, проспект Ч.Айтматова, 17, жилмассив «Ак-Босого»;

14.00-17.00 – жилмассив «Кок-Джар» (улицы Молдокулова, Керемет);

10.00-19.00 – жилмассив «Кок-Джар» (улицы Конорчок, Тон, Куйручук);

9.30-17.00 – село Орто-Сай (улицы Иманалиева, Рысмендиева, Лесхозная, Новосоветская);

10.00-18.00 – жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Анар, Ырчи Уул, Табылды);

9.30-17.00 – мечеть на улице Гоголя;

9.00-17.00 – 5-й микрорайон, 42;

9.00-18.00 – улицы Абая, 2, Саадаева, Манаса, Можайского, Боталиева, переулки Витебский, Бреславский, Ижевский.

В Чуйской области:

9.00-17.00 – села Беш-Кунгей (улицы Сарыбагыша, Масадыка, Таранчиева, Матросова, Ткачева), Константиновка, Луговое, Татыр, Вингорадное (улицы Советская, Чернышевского, Пушкина), Мраморное (улицы Урожайная, Кольцевая), Аламудун (район ГЭС-3, улицы Пролетарская, Гэсовская), Восток (улицы Энгельса, Маркса, Ленина, Тельмана, Панфилова, Чугуева), Садовое, Сокулук (улицы Восточная, Первомайская, Фрунзе), Манас (улицы Мира, Степная, Совхозная), Дон-Алыш, Романовка (улица Озерная), Сокулук (улицы Кайназаровой, Степная, 60 лет Киргизии, Интернациональная), Джаны-Пахта (улицы Полевая, Молодежная, Атбашинская, Западная, Чолпонкулова, Северная, Мичурина, переулки Атбашинский, Садовый), Беловодское (улицы Крупской, Железнодорожная, Октябрьская, Щорса, Вокзальная, Маркса, Комсомольская, Шолохова, Киевская, Кузнецова, КРЛ-28), Александровка (западная часть), города Шопоков (улицы Мира, Футбольная), Кант (улицы 60 лет Октября, Мира, Победы, Октябрьская, Пушкина, Ванахуна, Чкалова, Садовая, Джакыпова, Матросова, Орозова, Киевская, Куренкеева, Дачная, Панфилова, Шапошникова).

В Иссык-Кульской области: