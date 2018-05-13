Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном

В Кыргызстане отметили День Победы. Его главным событием стало шествие по Бишкеку «Бессмертного полка». По столице он прошел пятый раз. Его возглавил президент Сооронбай Жээнбеков. Всего же в акции участвовало более 50 тысяч человек в 14 населенных пунктах страны.

Депутатская комиссия представила отчет о расследовании аварии на ТЭЦ Бишкека и проект модернизации теплоцентрали. Но одного заседания парламентариям не хватило, и они продолжат рассмотрение вопроса только на следующей неделе.

О чем еще интересном и важном писали журналисты ИА «24.kg», в традиционном обзоре «Неделя-24».

В память о Великой Отечественной

Фото ЦГА КФФД КР. День Победы, 1945 год

День Победы — один из радостных дней на территории почти всего СНГ. На фронтах Великой Отечественной войны в боях участвовало более 360 тысяч кыргызстанцев, 90 тысяч из них погибли. ИА «24.kg» собрало архивные фотографии, как Кыргызстан жил в эти суровые годы.

В годы войны Кыргызстан направил на фронт каждого четвертого жителя страны. За это время республика приняла более трехсот тысяч эвакуированных. Национальный статистический комитет Кыргызстана представил данные, какой ценой стране досталась Великая Победа. Подробнее об этом в инфографике ИА «24.kg».

К сожалению, иногда праздник могут омрачить самые неожиданные люди. Так случилось и с журналистом ИА «24.kg», которая отправилась в Москву, чтобы пройти по Красной площади в «Бессмертном полку». Проблемы начались с сотрудниками авиакомпании «Аэрофлот»... Об этом в материале «Как штандарты для «Бессмертного полка» стали швабрами».

Сом. 25 лет независимого плавания

Фото ИА «24.kg». Кыргызской национальной валюте исполнилось 25 лет

Кыргызстан стал второй после России страной, где после развала Советского Союза 10 мая 1993 года ввели собственную национальную валюту. И если первые банкноты были похожи на фантики, то сейчас кыргызский сом считается одной из самых красивых купюр на пространстве СНГ. Подробнее в лонгриде «Кыргызский сом. Как родилась и менялась национальная валюта».

Два паспорта. Интриги и скандалы

В Кыргызстане разгорелся очередной скандал с иным гражданством у чиновников. Депутат Дастан Бекешев написал, что заведующая отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента Нурсулу Ахметова имеет гражданство Казахстана. Позже выяснилось, что информация недостоверная. Но с начала года в Кыргызстане выявили трех чиновников и политиков с двумя паспортами. Об этом в материале «Двойное гражданство. Кто из чиновников засветился в таких скандалах».

Бишкекские квартиры-призраки

Фото ИА «24.kg». Почти достроенный дом, у которого нет всех необходимых разрешений

О квартирах-призраках ИА «24.kg» рассказывало еще в 2016 году. Тогда на пересечении улиц 7 Апреля и Медерова только начали возводить многоэтажный дом и сразу продавать квартиры. Ни продавцов, ни покупателей не смущало, что разрешения на возведение объекта никто не выдавал. Чем же закончилась история? Об этом в материале «Дом с нарушениями. Как в Бишкеке продают незаконно построенные квартиры».

Школьницы. Глупые и беременные

Только за несколько майских дней общественность узнала о нескольких случаях, когда школьницы стали молодыми мамами. Произошли они с нашими соотечественницами как в Кыргызстане, так и за пределами республики. Почему это происходит? Куда смотрят родители? Об этом размышляем в статье «Отличницы и активистки. Почему подростки в Кыргызстане становятся матерями».

Как Союзбек Салиев попал в элитный клуб путешественников

Фото Союзбека Салиева. Союзбек Салиев на вручении сертификата кругосветчика. 2018 год

Кыргызстанец Союзбек Салиев вписал свое имя в историю как первый выходец из Центральной Азии и тюркоязычных государств, совершивший кругосветку на одномоторном самолете. Его путешествие завершилось в октябре 2016 года, но лишь недавно получило международное признание. С чем связана задержка и какие воспоминания остались у смелого летчика от исторического события, он рассказал в интервью ИА «24.kg».

Семьи, где насилие стало нормой

Только за первый квартал 2018 года в Кыргызстане, по данным МВД, зарегистрировали 1 тысячу 720 случаев семейного насилия, в том числе 998 случаев физического и 675 психического. И история 25-летней Айсулуу, которую девушка рассказывает ИА «24.kg», — одна из этих тысяч. Почему же в Кыргызстане не могут защитить женщин? Об этом в материале «Муж чуть не убил». Денег на закон о защите от домашнего насилия не хватило».

Красавица из Сибири, покоряющая Кыргызстан танцами

Фото из архива Надежды Бурау. Сибирская красавица Надежда Бурау

Надежде Бурау 24 года. Родилась на севере России, в городе Ноябрьске. Выросла в Новосибирске. В пять лет занялась спортивными бальными танцами. В 2012-м по семейным обстоятельствам приехала в Бишкек на год и познакомилась с местным спортсменом Фарухом Мамаджановым. На сегодня их дуэт — один из самых ярких в стране. Об этом и не только она рассказала в интервью ИА «24.kg».

Рекорды и странности Конституции

Основному закону Кыргызстана исполнилось 25 лет. Однако срок этот весьма условный. Первая редакция Конституции утратила силу, а сам закон переписывали неоднократно. Но решением властей Днем Конституции по-прежнему остается 5 мая. Мы же собрали десять интересных фактов об Основном законе страны.

Фотовзгляд читателей на прекрасный Кыргызстан

Фото Орынбека Асилбаева. Погодная трансформация, северный берег Иссык-Куля

Мы решили нарушить нашу традицию, когда отправной точкой всех путешествий по Кыргызстану становились два города — Бишкек или Ош. Главным героем последнего выпуска нашей постоянной рубрики «Мгновения жизни» стала жемчужина Кыргызстана — озеро Иссык-Куль.

Выбираем спортивную секцию для ребенка

Спортивные секции в Кыргызстане появляются как грибы после дождя. Во многих работают профессионалы, способные воспитать из ребенка гармонично развитую личность. Встречаются и дилетанты, которые присуждают себе всевозможные регалии. До поры до времени все может выглядеть пристойно. Но, отдавая к ним ребенка, вы ставите под угрозу его здоровье. Как не ошибиться с выбором секции, ИА «24.kg» рассказали опытные наставники.