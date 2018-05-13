Как доказать инспектору, что не пил за рулем

После длительных праздников наверняка водители сталкивались с проблемой, когда приходилось доказывать инспекторам ГУОБДД, что не пили за рулем. Или выпили пару кружек пива, но вчера...

Как себя вести в такой ситуации? Какие права имеют автомобилисты? Какими нормами руководствуются сотрудники ГУОБДД? ИА «24.kg» расскажет, можно ли отказаться от медицинского освидетельствования и сколько придется заплатить за езду в состоянии алкогольного опьянения.

1 Какая в Кыргызстане допустимая норма алкоголя в крови? В Кыргызстане допустимая концентрация алкоголя в крови не должна превышать 0,03 промилле — именно столько организм вырабатывает алкоголя для обмена веществ. В моче следов алкоголя не должно быть вовсе.

2 Могут ли сотрудники ГУОБДД установить алкогольное опьянение без медицинского освидетельствования? Они могут использовать специальные средства для измерения содержания алкоголя в организме — алкотестеры, алконты, алкометры, индикаторные трубки «Контроль трезвости». Приборы должны иметь сертификат соответствия и пройти метрологический контроль.



Однако такие результаты являются лишь предварительными.

3 Я уверен, что не пил. Но сотрудники ГУОБДД утверждают обратное. Как быть? Вы вправе настаивать на медицинском освидетельствовании. Сотрудники ГУОБДД должны доставить вас в государственный наркологический центр. Откажитесь ехать на своем автомобиле: если анализ будет положительным, возникнут дополнительные проблемы.



Вы можете настаивать и на том, чтобы анализ оплатил инспектор. Ваша вина еще не доказана, а презумпцию невиновности никто не отменял.

4 Могу ли я отказаться ехать в центр наркологии? Отказаться от медицинского освидетельствования нельзя. Вас могут оштрафовать на 100 расчетных показателей, это 10 тысяч сомов, или лишить прав на три года.



Если любителя езды подшофе поймают более двух раз в течение трех лет, его могут арестовать на пять суток с лишением прав на пять лет.



Помните, что Правила дорожного движения запрещают управлять транспортом в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного); под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание; в болезненном или утомленном состоянии.

5 Какие штрафы действуют за вождение в состоянии опьянения? За управление в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения штрафуют на 10 тысяч сомов или лишают прав на один год.



Если пьяный водитель создал аварийную ситуацию, его оштрафуют на 10 тысяч сомов и лишат прав на 2 года.



Если во время аварии причинили вред здоровью или повредили чужой автомобиль, пьяному водителю грозит штраф 200 тысяч сомов с лишением прав на три года.



При ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал пьяный водитель, предусмотрено наказание в виде лишения свободы от восьми до десяти лет с лишением прав на три года.

6 Если я выпил безалкогольное пиво, анализ будет положительным? Любое пиво содержит солод. В Кыргызстане анализ делают на основе выдыхаемого воздуха. Конечно, запах пива даст положительный результат. Возникнет конфликт. В этом случае медики должны сделать анализ крови.



Это же касается конфет с ликером или коньяком и некоторых медицинских препаратов. Анализ выдыхаемого воздуха покажет алкоголь. Для того чтобы алкоголь обнаружили в крови, надо съесть слишком много конфет с ликером.



Следует осторожно принимать сиропы от кашля. В состав некоторых из них входит опийный мак.

7 Как долго алкоголь находится в крови? На это влияют вес, возраст, пол, количество и качество выпитого. Необходимо учитывать состояние здоровья, работу почек и печени. В женском организме алкоголь держится дольше.



По литературным данным, 100 граммов водки полностью из организма выводятся через 4-5 часов.