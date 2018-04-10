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Общество

Какие нарушения фиксируют установленные камеры. Рассказали в правительстве

В столице устанавливают камеры видеонаблюдения. Пока они будут работать в тестовом режиме. В правительстве ИА «24.kg» рассказали, какие нарушения они будут фиксировать.

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«В настоящее время в рамках реализации пилотного проекта «Умный город» на четырех перекрестках города Бишкека установлены камеры фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Они фиксируют четыре вида нарушений, такие как выезд за стоп-линию, поворот со второй полосы, превышение скорости и проезд на красный цвет сигнала светофора. После фиксации нарушителям приходят письма с уведомлением о совершенном ПДД», — отмечают в кабмине.

Напомним, камеры установлены на перекрестках Фрунзе — Ибраимова (контроль регулируемого перекрестка), Байтика Баатыра — Горького (контроль остановки и стоянки транспортных средств), улице Масалиева (контроль скоростного режима на одно направление движения), Байтика Баатыра — Ахунбаева (контроль регулируемого перекрестка).

Кроме того, в настоящее время разрабатывается комплекс информационных систем: фото- и видеофиксации нарушений ПДД и ДТП, регистрации сотрудниками ГУОБДД фактов нарушения ПДД и ДТП в электронном виде с помощью планшетов и оплаты штрафов.

«Информационные системы разрабатываются силами местных IT-компаний. Оборудование будет закуплено у компаний, специализирующихся на реализации подобных проектов», — отметили в правительстве.

За период тестирования камер (пять дней) на перекрестке Фрунзе — Ибраимова было зафиксировано около 7 тысяч нарушений.

В правительстве отмечают, что премьер-министр выполняет свое обещание. Установка приборов видеофиксации нарушений на дорогах, как и отмечал Сапар Исаков, началась в первой половине 2018 года.
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