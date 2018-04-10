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Общество

11 апреля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро» и «Востокэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00–17.00 — микрорайон «Учкун», 19, 20, 22, 23, улица Литовская, 22, 22/1;
  • 9.30–13.00 — 8-й микрорайон, 32/1, 45-47, 46/1, 46/2, 77, 79, 81, 83;
  • 13.00–18.00 — микрорайон «Кок-Джар», 6-11, 9а, 18, жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кок-Жайык, Кок-Жангак, Достоевского);
  • 9.30–18.00 — жилмассив «Керемет» (улицы Кайназаровой, Профсоюзная, Месароша), улицы Боконбаева, 145, Мусульманкулова, Можайского, Щербакова, Кызыл-Кийская, переулок Снегировский;
  • 10.00–18.00 — село Чон-Арык;
  • 9.30–17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Мыскал, Жеткинчек, Максат, Республиканская, Ганди).

В Чуйской области:

  • 9.00–17.00 — парк «Ала-Арча» (альплагерь), села Кашка-Суу, Байтик, Аламудун (улица Алма-Атинская), Васильевка (улицы Комсомольская, Верная, Солто-Ата), Пригородное (улицы Новая, Ынтымак, Жаштык), Ленинское, Чат—Кель (улицы Ленина, Первомайская), Сокулук (улицы Фрунзе, Интернациональная), Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Западная, Пионерская, Комсомольская, Шевченко, Ленина, Колхозная, Крупской, Советская, Южная, тупики Шевченко, Западный, 1 Мая),

    Новопавловка (улицы Ала-Арчинская, Пограничная), Красный пахарь (улица Молодежная), Александровка (улицы Комсомольская, Дружбы, Почтовая, Школьная, Гагарина, Масанчина, Куйбышева, Октябрьская), Садовое (овощехранилище), Кош-Тюбе (улица Ак-Суу), Беловодское (улицы Ленина, Гагарина, Фучика, Луначарского, Молодежная, Боконбаева, Фрунзе), город Кант (улицы Парковая, Иманкулова, Кирова, Ворошилова, Пушкина, Джакыпова, Ванахуна, Чкалова, Молодежная,Тоголока Молдо, Некрасова, Микояна, Центральная, МПС, Буслаева, Октябрьская).

В Иссык-Кульской области:

  • 9.00–11.00 — села Калкагар, Ала-Баш, Каджи-Сай, Туура-Суу, Дон-Талаа.

В Ошской области:

  • 9.00–17.00 — сельские управы Керме-Тоо, Халмион.

В Баткенской области:

  • 9.00–17.00 — город Баткен, сельские управы Маргун, Бешкент.
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